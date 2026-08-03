Sangareddy Chit Fund Scam News: సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో భారీ మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. పక్కా ప్రణాళికతో స్థానికుల నమ్మకాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని.. చిట్టీల పేరుతో ఏకంగా రూ.2.5 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి.. ఓ భార్యాభర్తల జంట రాత్రికి రాత్రే జంప్ అయ్యారు. ఏళ్ల తరబడి కలిసి ఉన్నవారే ఇలా కష్టార్జితాన్ని పట్టుకుని పారిపోవడంతో బాధితులు రోడ్డున పడ్డారు..
పోలీసులతో పాటు బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరిపేటకు చెందిన సాంబశివరావు, శిరీష దంపతులు గత 20 సంవత్సరాలుగా అమీన్పూర్లోని బిఎస్ఆర్ కాలనీ (BSR Colony)లో నివాసముంటున్నారు. స్థానికులతో చాలా ఆప్యాయంగా ఉంటూ.. మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్నారు. ఈ నమ్మకంతోనే కాలనీవాసులు, చుట్టుపక్కల ప్రజలు తమ కష్టార్జితాన్ని ప్రతి నెలా వీరి వద్ద చిట్టీల రూపంలో జమ చేయడం ప్రారంభించారు.
గత కొన్నేళ్లుగా చిట్టీల వ్యవహారం సక్రమంగానే సాగడంతో, బాధితులు వీరిపై మరింత నమ్మకం పెంచుకున్నారు. అయితే, ఇటీవల అనేక మందికి చెందిన చిట్టీల గడువు అయిపోయింది. బాధితులు తమ డబ్బులను తిరిగి ఇవ్వాలని కోరగా.. దంపతులు రకరకాల సాకులు చెబుతూ మాటలు మార్చేసే ప్రయత్నం చేశారు. దాదాపు 20 మందికి పైగా స్థానికులు వీరి దగ్గర చిట్టిలు వేయగా.. రూ.2.5 కోట్లకు పైగా జేబులు నింపుకుని పరార్ అయ్యారు.
రాత్రికి రాత్రే ఇల్లు అమ్మి పరార్..
బాధితుల అనుమానం నిజం చేస్తూ.. ఈ దంపతులు ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా తమ సొంత ఇంటిని ముందే విక్రయించారు.. అనంతరం ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుని.. రాత్రికి రాత్రే ఇల్లు ఖాళీ చేసి పరారయ్యారు. మరుసటి రోజు ఉదయం బాధితులు వారి ఇంటికి వెళ్లి చూడగా ఇల్లు ఖాళీగా ఉండటంతో తాము తీవ్రంగా మోసపోయామని గ్రహించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
తమ జీవితకాల సంపాదన అంతా ఆవిరి కావడంతో దాదాపు 20 మందికి పైగా బాధితులు అమీన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ను ఆశ్రయించి రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. బాధితుల ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేశామని.. పరారీలో ఉన్న సాంబశివరావు, శిరీష దంపతుల ఆచూకీ కోసం ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించామని.. త్వరలోనే నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని బాధితులకు న్యాయం చేస్తామని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు.
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