English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad
  • Ex CM Wife Passes Away: ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ సీఎం సతీమణి కన్నుమూత..!

Ex CM Wife Passes Away: ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ సీఎం సతీమణి కన్నుమూత..!

AP Ex CM Wife Passes Away:   హైదరాబాద్‌లో మాజీ ఏపీ సీఎం సతీమణి శివలక్ష్మి కన్నుమూశారు. వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆమె సోమవారం తెల్లవారుజామున తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ ఘటనతో కుటుంబంలో పాటు రాజకీయ వర్గాల్లో కూడా విషాదం నెలకొంది.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 12, 2026, 08:40 AM IST

Trending Photos

Somnath Drone Show: ఓంకార మంత్ర పఠనం.. ఆధ్యాత్మిక వైభవం.. సోమనాథుని చెంత మోదీ, గ్రాండ్‌ డ్రోన్‌ షో ఫోటోలు..!
8
PM Modi Somnath Visit
Somnath Drone Show: ఓంకార మంత్ర పఠనం.. ఆధ్యాత్మిక వైభవం.. సోమనాథుని చెంత మోదీ, గ్రాండ్‌ డ్రోన్‌ షో ఫోటోలు..!
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి కానుక..58 శాతం డీఏ పెంపు..!!
5
Chhattisgarh
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి కానుక..58 శాతం డీఏ పెంపు..!!
Indian Railways: పెళ్లికాని అమ్మాయిలు.. ఈ రైల్వే ఆఫర్ మీ కోసం! పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రయాణం!
5
Indian Railways latest news
Indian Railways: పెళ్లికాని అమ్మాయిలు.. ఈ రైల్వే ఆఫర్ మీ కోసం! పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రయాణం!
Prasar Bharati Jobs 2026: రూ. 50 వేల జీతంతో ప్రసార్ భారతిలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!
5
Prasar Bharati Recruitment 2026
Prasar Bharati Jobs 2026: రూ. 50 వేల జీతంతో ప్రసార్ భారతిలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!
Ex CM Wife Passes Away: ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ సీఎం సతీమణి కన్నుమూత..!

 AP Ex CM Wife Passes Away:  దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి..తమిళనాడు మాజీ గవర్నర్ అయిన కొణిజేటి రోశయ్య సతీమణి కొణిజేటి శివలక్ష్మి కన్నుమూశారు. ఆమె వయస్సు 86 సంవత్సరాలు. ఈ వార్త తెలియగానే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

శివలక్ష్మి కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ అమీర్‌పేటలోని తన నివాసంలో సోమవారం తెల్లవారుజామున తుదిశ్వాస విడిచారు. కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లేలోపే పరిస్థితి విషమించింది.

శివలక్ష్మి మరణం రోశయ్య కుటుంబానికి తీరని లోటుగా మారింది. రాజకీయ జీవితంలో ఎంతో గౌరవం పొందిన రోశయ్యకు ఆమె బలమైన అండగా నిలిచారని కుటుంబ సన్నిహితులు చెబుతున్నారు. ఆయన రాజకీయ ప్రయాణంలో ఎన్నో బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన సమయంలో, శివలక్ష్మి ఇంటి వ్యవహారాలను చక్కగా చూసుకుంటూ కుటుంబాన్ని ఏకతాటిపై నిలిపారని తెలిపారు.

మరణవార్త వెలువడగానే రాజకీయ ప్రముఖులు, అభిమానులు, కార్యకర్తలు తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆమె ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థనలు చేశారు. అమీర్‌పేటలోని రోశయ్య నివాసానికి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు చేరుకుని శివలక్ష్మి పార్థివ దేహానికి నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.

శివలక్ష్మి సాధారణ జీవితం గడిపిన మహిళగా గుర్తింపు పొందారు. వెలుగులోకి రావడానికంటే కుటుంబానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన వ్యక్తిగా ఆమెను గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. రాజకీయ హోదాలు, అధికారాల మధ్యన కూడా వినయం, సాదాసీదా జీవనశైలి ఆమె ప్రత్యేకతగా నిలిచింది.

ఈ ఘటనతో రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి నెలకొంది. పలువురు నేతలు రోశయ్య కుటుంబాన్ని వ్యక్తిగతంగా పరామర్శించారు. ఈ కష్టసమయంలో కుటుంబానికి ధైర్యం ఇవ్వాలని వారు కోరారు.

శివలక్ష్మి మృతి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక శాంత స్వభావం గల మహిళను కోల్పోయినట్లుగా భావిస్తున్నారు. ఆమె జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ.. నిలిచిపోతాయని కుటుంబ సభ్యులు భావోద్వేగంతో తెలిపారు.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

TwitterFacebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AP Ex CM Wife Passes AwayFormer Andhra Pradesh CM Wife DeathSivalaxmi Death NewsEx AP CM Family NewsHyderabad Death News

Trending News