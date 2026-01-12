Ex CM Wife Passes Away: ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ సీఎం సతీమణి కన్నుమూత..!

AP Ex CM Wife Passes Away: దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి..తమిళనాడు మాజీ గవర్నర్ అయిన కొణిజేటి రోశయ్య సతీమణి కొణిజేటి శివలక్ష్మి కన్నుమూశారు. ఆమె వయస్సు 86 సంవత్సరాలు. ఈ వార్త తెలియగానే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
శివలక్ష్మి కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ అమీర్పేటలోని తన నివాసంలో సోమవారం తెల్లవారుజామున తుదిశ్వాస విడిచారు. కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లేలోపే పరిస్థితి విషమించింది.
శివలక్ష్మి మరణం రోశయ్య కుటుంబానికి తీరని లోటుగా మారింది. రాజకీయ జీవితంలో ఎంతో గౌరవం పొందిన రోశయ్యకు ఆమె బలమైన అండగా నిలిచారని కుటుంబ సన్నిహితులు చెబుతున్నారు. ఆయన రాజకీయ ప్రయాణంలో ఎన్నో బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన సమయంలో, శివలక్ష్మి ఇంటి వ్యవహారాలను చక్కగా చూసుకుంటూ కుటుంబాన్ని ఏకతాటిపై నిలిపారని తెలిపారు.
మరణవార్త వెలువడగానే రాజకీయ ప్రముఖులు, అభిమానులు, కార్యకర్తలు తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆమె ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థనలు చేశారు. అమీర్పేటలోని రోశయ్య నివాసానికి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు చేరుకుని శివలక్ష్మి పార్థివ దేహానికి నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.
శివలక్ష్మి సాధారణ జీవితం గడిపిన మహిళగా గుర్తింపు పొందారు. వెలుగులోకి రావడానికంటే కుటుంబానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన వ్యక్తిగా ఆమెను గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. రాజకీయ హోదాలు, అధికారాల మధ్యన కూడా వినయం, సాదాసీదా జీవనశైలి ఆమె ప్రత్యేకతగా నిలిచింది.
ఈ ఘటనతో రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి నెలకొంది. పలువురు నేతలు రోశయ్య కుటుంబాన్ని వ్యక్తిగతంగా పరామర్శించారు. ఈ కష్టసమయంలో కుటుంబానికి ధైర్యం ఇవ్వాలని వారు కోరారు.
శివలక్ష్మి మృతి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక శాంత స్వభావం గల మహిళను కోల్పోయినట్లుగా భావిస్తున్నారు. ఆమె జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ.. నిలిచిపోతాయని కుటుంబ సభ్యులు భావోద్వేగంతో తెలిపారు.
