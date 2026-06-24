/Anganwadi Recruitment: అంగన్వాడీల్లో 15,982 ఉద్యోగాలు..ఇంటర్ పాసైతే చాలు..సర్కార్ కొలువు వచ్చినట్టే?!

Telangana Anganwadi Recruitment 2026: తెలంగాణలోని మహిళలకు ప్రభుత్వం సరికొత్త బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 15,982 టీచర్, అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి తెలంగాణ శిశు సంక్షేమ శాఖ చర్యలు వేగవంతం చేసింది. ఇప్పటికే పెద్దపల్లి, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లోని ఐసిడిఎస్ (ICDS) ప్రాజెక్టు పరిధిలో 177 పోస్టులను భర్తీకి జిల్లా కలెక్టర్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయగా.. ఇతర జిల్లాల్లో కూడా వరుస నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి.
ఈసారి అంగనవాడి నియామకాల్లో ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు చేసింది. కనీస విద్యార్హతను పెంచడంతోపాటు, ఎంపిక ప్రక్రియలో ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఇందుకు సంబంధించిన జీవో నెంబర్ 4 (ఇంటర్వ్యూ అనుమతి) జీవో నెంబర్ 6 (మార్కుల వెయిటేజీ) వంటి జీవోలను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.
జోన్లవారీగా ఖాళీల వివరాలు..
రాష్ట్రంలో రెండు మల్టీ జోన్ల పరిధిలో ఉన్న ఖాళీలు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మల్టీ జోన్ 1లో మొత్తం 20,584 కేంద్రాలు ఉండగా.. అందులో 1,853 టీచర్ పోస్టులు.. 7,737 సహాయకులు (అసిస్టెంట్) పోస్టులు భర్తీకి రెడీ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత మల్టీ జోన్ 2లో 15,197 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉండగా.. అందులో 1,247 టీచర్ పోస్టులు.. 5,145 అసిస్టెంట్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. అయితే ఈ రెండు మల్టీజోన్లను కలుపుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 15,982 పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేసింది.
ముఖ్యమైన అర్హతలు నిబంధనలు..
విద్యా అర్హత: టీచర్, అసిస్టెంట్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణులులై ఉండాలి. ఒకవేళ సహాయకుల (అసిస్టెంట్) పోస్టుకు ఇంటర్ పాసైన అభ్యర్థులు లభించకపోతే అప్పుడు పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులైన వారిని పరిశీలిస్తారు.
స్థానికత: దరఖాస్తుదారులు సంబంధిత గ్రామము లేదా పట్టణ వార్డుకు చెందిన స్థానిక మహిళలై ఉండాలి.
ప్రత్యేక వర్గాలకు ప్రాధాన్యత..
గిరిజన, ఆదివాసి తండాలు/గూడాలలోని పోస్టులకు స్థానిక ఎస్టీ మహిళలు.. అలాగే ఎస్సీ వాడల్లోని పోస్టులకు స్థానిక ఎస్సీ మహిళలు మాత్రమే అర్హులు.
ఎంపిక విధానం మార్పులు వెయిటేజ్..
జిల్లా కలెక్టర్ల నేతృత్వంలోని జిల్లా ఎంపిక కమిటీ (డీఎస్సీ) అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి మెరిట్ ఆధారంగా తుది ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తుంది. మొత్తం ఎంపికలో మార్కులు వేయటం ఇలా ఉంటుంది.
ఇంటర్మీడియట్ మార్కులు: 70% వెయిటేజీ
ఇంటర్వ్యూ మార్కులు: 10 మార్కులు
అనాధలు : 10% వెయిటేజీ
వితంతువులు : 5% వెయిటేజీ
దివ్యాంగులు : 5% వెయిటేజీ
అర్హత కలిగిన స్థానిక మహిళలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి తమ జిల్లాలు వారి విడుదలై ఐసిడిఎస్ నోటిఫికేషన్ వివరాలను గమనిస్తూ ఉండాలి.
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