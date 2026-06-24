Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Anganwadi Recruitment: అంగన్వాడీల్లో 15,982 ఉద్యోగాలు..ఇంటర్ పాసైతే చాలు..సర్కార్ కొలువు వచ్చినట్టే?!

Anganwadi Recruitment: అంగన్వాడీల్లో 15,982 ఉద్యోగాలు..ఇంటర్ పాసైతే చాలు..సర్కార్ కొలువు వచ్చినట్టే?!

Telangana Anganwadi Recruitment 2026: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అంగన్వాడీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది. రాష్ట్రంలోని రెండు మల్టీజోన్ల విధానంలో దాదాపుగా 15,982 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 24, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:21 AM IST
Anganwadi Recruitment: అంగన్వాడీల్లో 15,982 ఉద్యోగాలు..ఇంటర్ పాసైతే చాలు..సర్కార్ కొలువు వచ్చినట్టే?!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
అంగన్వాడీల్లో 15,982 ఉద్యోగాలు..ఇంటర్ పాసైతే చాలు..సర్కార్ కొలువు వచ్చినట్టే?!
Anganwadi Recruitment 20268 min ago
2
Green Card Holders24 min ago
3
Vyatipata Yogam Effect25 min ago
4
Shiva Yogam 202654 min ago
5
CUET UG 2026 Topper56 min ago