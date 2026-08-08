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Uday Krishna Reddy Case: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి కేసులో మరో ట్విస్ట్.. షాక్‌లో పోలీసులు.!.

Trainee ips case: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి విచారణలో   పోలీసులకే చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. మరోవైపు ఇప్పటికే కేసు విచారణ అధికారులపై ఉప్పర్ పల్లి కోర్టులో లిఖిత పూర్వక ఫిర్యాదు చేశాడు. దీనిపై అత్తాపూర్ పోలీసులకు షోకాజ్ నోటిసుల్ని కోర్టు జారీ చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 08, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:06 PM IST
Uday Krishna Reddy Case: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి కేసులో మరో ట్విస్ట్.. షాక్‌లో పోలీసులు.!.
Image Credit: udaykrishnareddycase

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Uday Krishna Reddy Case: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి కేసులో మరో ట్విస్ట్.. షాక్‌లో పోలీసులు.!.
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