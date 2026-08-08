Trainee ips Uday krishna reddy row: హైదరాబాద్ లోని నేషనల్ పోలీస్ అకాడమిలో చోటు చేసుకున్న మహిళ ట్రైనీ ఐపీఎస్ పై వేధింపుల ఘటనపై కొనసాగుతున్న విచారణలో రోజుకో ట్విస్ట్ లు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఉప్పర్ పల్లి కోర్టులో పోలీసుల కస్టడీకి ఆదేశించింది. ఇటీవల సీపీ సజ్జనార్ స్వయంగా ఈ కేసుపై విచారించారు. అంతే కాకుండా దీనిపై అన్ని విధాలుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసులు ఇప్పటికే అనేక రకాల టెక్నికల్ ఆధారాలను సేకరించారు. ఇక ఈ కేసులో వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఉదయ్ .. పోలీసులు తనను వేధించారని ఉప్పర్ పల్లి కోర్టులో ఫిర్యాదు చేశారు.
అంతే కాకుండా సీపీ సజ్జనార్ తన కుటుంబాన్ని, తనను ఎన్ కౌంటర్ చేస్తానని బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారని చెప్పుకొచ్చాడు. సీసీ కెమెరాలు లేని చోట విచారించారని తన గొడును చెప్పుకున్నాడు. దీనిపై సీరియస్ అయిన ఉప్పర్ పల్లి కోర్టు అత్తాపూర్ పోలీసులకు షోకాజ్ నోటీసుల్ని జారీ చేసింది. మరోవైపు ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి కస్టడీని కోరుతు ఉప్పర్ పల్లిలో విచారణ అధికారులు కస్టడీ పిటిషన్ దాఖలు చేయనున్నారు . ఈ నేపథ్యంలో ఈ కేసులో మరో ట్విస్ట్ వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి గతంలో తాను రాసిన సూసైడ్ నోట్ ను మాయం చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సూసైడ్ నోట్ లో అన్ని ఆధారాలను ఐఫోన్ లో పొందపరిచానని ఉదయ్ గతంలో చెప్పినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా ఏకంగా ఐ ఫోన్ ను కూడా మాయం చేసినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు.
సూసైడ్ నోట్ లో రాసిన వివరాలు గూర్చి ప్రశ్నించినా తనకు ఏమి తెలియదని ఉదయ్ ప్రశ్నల్ని దాటవేసినట్లు విచారణాధికారులు గుర్తించారు. సూసైడ్ నోట్ ను తాగిన మైకం లో రాశానని కస్టడీలో ఇప్పటికే ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి వెల్లడించాడు. ఆ నోట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో తనకు తెలీదంటున్నాడని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
సూసైడ్ నోట్ ఎక్కడ ?? నోట్ బయటికి ఎలా వచ్చిందని సీపీ సజ్జనార్ ఉదయ్ ను ప్రశ్నించారు. దానికి కూడా ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి నోరు మెదపలేదని అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. మరోవైపు ఉదయ్ సోదరుడ్ని సైతం ఈ కేసులో విచారించాలని పోలీసులు రెడీ అయిపోయినట్లు సమాచారం.
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