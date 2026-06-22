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ప్రజాసేవకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అంటే బాలకృష్ణ: చంద్రబాబు ప్రశంసల వర్షం

క్యాన్సర్‌ ఆస్పత్రితో విశేష సేవలు అందిస్తున్న బాలకృష్ణపై టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ప్రశంసలు కురిపించారు. ప్రజా సేవకు కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌ అంటే బాలకృష్ణ నిలుస్తున్నారని తెలిపారు. వచ్చే ప్రతి పేషంట్‌కి భరోసా కల్పించేలా సేవలు అందిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 22, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:55 PM IST
ప్రజాసేవకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అంటే బాలకృష్ణ: చంద్రబాబు ప్రశంసల వర్షం
Image Credit: Chandrababu

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ప్రజాసేవకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అంటే బాలకృష్ణ: చంద్రబాబు ప్రశంసల వర్షం
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