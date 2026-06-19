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Pawan kalyan: సీఎం రేవంత్‌కు మరో ఝలక్.!. హైదరాబాద్‌లో నూతన జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ ను ప్రారంభించిన పవన్ కళ్యాణ్.. అసలు స్కెచ్ అదేనా..?..

Pawan kalyan inaugurates new janasena party office: మణికొండలో జనసేన పార్టీ నూతన ఆఫీస్ ను పవన్ కళ్యాణ్ ప్రారంభించారు. దీనికి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జనసేన పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు హజరయ్యారు. ఇటీవల జనసేన పార్టీలో భారీగా చేరికలు పెరుగుతుండటంతొ పవన్ కళ్యాణ్ కొత్త పార్టీస్ ను ప్రారంభించడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 19, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:42 PM IST
Pawan kalyan: సీఎం రేవంత్‌కు మరో ఝలక్.!. హైదరాబాద్‌లో నూతన జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ ను ప్రారంభించిన పవన్ కళ్యాణ్.. అసలు స్కెచ్ అదేనా..?..
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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