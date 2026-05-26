Ap govt fact check condemns Andhra Pradesh police come to Telangana for k nageshwar arrest rumours: ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకుడు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ ప్రొఫెసర్ కె. నాగేశ్వర్ ఇటీవల ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలు పెనుదుమారంగా మారాయి. ఒక యూట్యూబ్ ఛానెల్ ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ మాట్లాడుతూ.. జగన్ ను అరెస్ట్ చేయించాలని పవన్ కళ్యాణ్ ఢిల్లీకి వెళ్లి ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను ను కొరారని చెప్పారు. దీనికి అమిత్ షా చంద్రబాడు షార్ట్ టర్మ్ ఫ్రెండ్ అని, జగన్ లాంగ్ టర్మ్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పారని ఇది తనకు చాలా నమ్మకమైన సొర్స్ తొ తెలిసిందని ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై ఏపీ రాజకీయాల్లో తీవ్ర దుమారం రాజుకుంది.
దీనిపై ఏపీలో పలు చోట్ల నాగేశ్వర్ పై జనసైనికుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ తన వ్యాఖ్యల్ని ఉపసంహరించుకున్నట్లు సైతం ప్రకటించారు. ఈ వివాదంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సైతం దీనిపై చాలా సీరియస్ గా మాట్లాడారు. మరోవైపు దీనిపై కులం కార్డు గురించి తెర మీదకు తీసుకొని రావడంపై పవన్ ఘాటుగా స్పందించారు. ఈ వివాదం వేళ తెలంగాణకు ఏపీ పోలీసులు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ ను అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చారంటూ ఉదయం నుంచి తెగ ప్రచారం జరిగింది. ఇక కే. నాగేశ్వర్ సైతం తనకు అరెస్ట్ లు కొత్త కాదని బెయిల్ కు కూడా పిటిషన్ వేసుకొనని స్పష్టం చేశారు.
ఈ దుమారం వేళ ఏపీ ప్రభుత్వం ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న పుకార్లు పూర్తిగా అవాస్తవమని కొట్టిపారేసింది. అసలు ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు నాగేశ్వర్ ను అరెస్ట్ చేసేందుకు ఏ పోలీసులు వెళ్లలేదని స్పష్టం చేసింది. కొంత మంది పనిగట్టుకుని మరీ ఫెక్ ప్రచారం చేస్తున్నారని సీరియస్ అయ్యింది. ఈ మేరకు ఏపీ ప్రభుత్వ అధికారిక ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం 'ఎక్స్' వేదికగా పోస్ట్ ద్వారా వెల్లడించింది. దీన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఈ పోస్ట్ ను షేర్ చేసింది.
ఇక ఈ వివాదం కాస్త పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ, కాంగ్రెస్ లు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ కు మద్దతుగా పోస్ట్ లు పెట్టాయి. ఇది భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛపై దాడి అని కూటమిపై నిప్పులు చెరిగింది.
తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ సైతం ప్రొఫెసర్ కే నాగేశ్వర్ కు సపోర్ట్ గా నేతలు నిలిచారు. ఇక కల్వకుంట్ల కవిత సైతం నాగేశ్వర్ ను అరెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే మేధావులతో కలిసి పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ రచ్చ మధ్య ఏపీ ప్రభుత్వం ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం క్లారిటీ ఇవ్వడంతో ప్రొఫెసర్ కే నాగేశ్వర్ అరెస్ట్ వార్తల్లో నిజంలేదని తెలిపోయింది.
