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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో భారీ చోరీ.. ఏటీఎంలో పెట్టాల్సిన డబ్బులతో వ్యాన్ డ్రైవర్ పరార్.. వీడియో వైరల్..

Atm van driver robbery in Hyderabad: సంతోష్ నగర్ లోని ఐ.ఎస్ సదన్ లో  ఏటీఎంలో పట్టాల్సిన డబ్బులతో వ్యాన్ డ్రైవర్ పరారయ్యాడు. ఈ ఘటనను పోలీసులు చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నారు. వెంటనే  ప్రత్యేకంగా బృందాలను రంగంలోకి దింపారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 23, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:44 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో భారీ చోరీ.. ఏటీఎంలో పెట్టాల్సిన డబ్బులతో వ్యాన్ డ్రైవర్ పరార్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో భారీ చోరీ.. ఏటీఎంలో పెట్టాల్సినడబ్బులతో వ్యాన్ డ్రైవర్ పరార్
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