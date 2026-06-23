Atm van driver theft rupees 17 lakhs money in Hyderabad: హైదరాబాద్ లో ఇటీవల చోరీలు, హత్యలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. నేపాల్ గ్యాంగ్ హల్ చల్ ప్రజల్ని కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు నిత్యం ఎక్కడో ఒక చోట ప్రేమ పేరుతో వేధింపులు, హత్యలకు చెందిన ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బంగారం రెట్లు పెరిగిన తర్వాత సింగిల్ గా ఉన్న వారిపై రెక్కీలు వేసి దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లోని సంతోష్ నగర్ లోని ఐఎస్ సదన్ డివిజన్ వద్ద భారీ చోరీ జరిగింది.
సీసీటీవీ ఫుటేజ్..!
రూ.17 లక్షల చోరీ చేసి పరారైన ఏటీఎం క్యాష్ వ్యాన్ డ్రైవర్
హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో ఘటన
నోట్ల కట్టలతో ఉన్న ట్రంక్ బాక్స్ నుంచి నగదు దొంగలించి.. ముందే పిలిపించుకున్న బైక్పై పరారైన నిందితుడు
పక్కా స్కెచ్తో చోరీ చేసినట్లు పోలీసుల అనుమానం
సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా… pic.twitter.com/r30d0nJVQy
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) June 23, 2026
హైదరాబాద్ లోని సంతోష్ నగర్ లో ఐఎస్ సదన్ డివిజన్ పరిధిలో ఉన్న ఏటీఎం మెషిన్ లో డబ్బులు నింపేందుకు వ్యాన్ తో పాటు గన్ మెన్, డ్రైవర్ సిబ్బంది వచ్చారు. ఆ తర్వాత ట్రంక్ బాక్స్ నుంచి ఏటీఎంలో డబ్బులు నింపేందుకు మెషిన్ ను ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ట్రంక్ బాక్స్ నుంచి రూ.17 లక్షలున్నాయి.
ఇంతలో డ్రైవర్ ట్రంక్ బాక్స్ నుంచి డబ్బులు మరో బ్యాగ్ లో పెట్టేసి మరో వ్యక్తితో కలసి సెకన్ల వ్యవధిలో అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. దీంతో ముందస్తు స్కెచ్ తోనే వ్యాన్ డ్రైవర్ ఈ చోరీకి పాల్పడినట్లు సిబ్బంది గుర్తించారు. అతను బైక్ పైన పారిపోవడం అక్కడున్న సీసీకెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది. దీన్ని బట్టి ముందుగానే డ్రైవర్ స్కెచ్ వేసినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు.
వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఆ ప్రదేశంలోని సీసీ కెమెరాల్ని జల్లెడ పట్టారు. పరారీలో ఉన్న డ్రైవర్ను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు రంగంలోకి దింపారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.
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