Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /రికార్డు ధరకు బాలాపూర్ లడ్డూ.. ఈ సారి ఎంత పలికిందంటే..!!

రికార్డు ధరకు బాలాపూర్ లడ్డూ.. ఈ సారి ఎంత పలికిందంటే..!!

Balapur Ganesh Laddu Auction: బాలాపూర్‌ గణనాథుడి నిమజ్జనానికి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. నిమజ్జనానికి ముందు బాలాపూర్‌ గణనాథుడు చివరి పూజలు అందుకుంటున్నాడు. పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తైన అనంతరం గణనాథుడి శోభాయాత్ర ప్రారంభం కానుంది. ఇది ఇలా ఉండగా.. బాలాపూర్‌ లడ్డూ వేలం పాటలో ఈసారి కొత్తగా 9 మంది సభ్యులు పోటీలో నిలిచారు. గతంలో కంటే ఎక్కువగా రూ. 39 లక్షలకు సామా ప్రణీత్ రెడ్డి దక్కించుకున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 25, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:47 AM IST
రికార్డు ధరకు బాలాపూర్ లడ్డూ.. ఈ సారి ఎంత పలికిందంటే..!!
Image Credit: Balapur Ganesh Laddu (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రికార్డు ధరకు బాలాపూర్ లడ్డూ.. ఈ సారి ఎంత పలికిందంటే..!!
2
3
4
5