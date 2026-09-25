/రికార్డు ధరకు బాలాపూర్ లడ్డూ.. ఈ సారి ఎంత పలికిందంటే..!!

Balapur Ganesh Laddu Auction: బాలాపూర్ గణనాథుడి లడ్డఉ వేలం పాటలో పాల్గొంటున్న అందరూ బాలాపూర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితిలో తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారు. దీంతో ఈసారి లడ్డూ వేలం పాటపై ఆసక్తి నెలకొంది. గతేడాది బాలాపూర్ లడ్డూ రూ.35 లక్షల ధర పలికింది. ఈసారి వేలంలో లడ్డూ ఎంత ధర పలుకుతుందన్నది ఉత్కంఠగా మారింది. కాగా ఉదయం 5 గంటల ప్రాంతంలో బాలాపూర్ గణేష్ చివరి ప్రత్యేక పూజ నిర్వహించారు. పూజ ముగిసిన అనంతరం క్రేన్ సహాయంతో గణేష్ విగ్రహాన్ని మినీ ట్రక్కుపై ప్రతిష్ఠించి, బాలాపూర్ గ్రామ ప్రదక్షిణ నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత బాలాపూర్ గణేష్ గ్రామ ప్రదక్షిణ బాలాపూర్ గ్రామ బొడ్రాయి వద్దకు చేరుకుంది.ఆ తర్వాత లడ్డూ వేలం పాట ప్రారంభమైంది.
బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలం సంప్రదాయం 1994లో 450 రూపాయలతో ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఏడాది వేలం ధర పెరుగుతూ వచ్చింది. 2020లో కరోనా కారణంగా సాధారణ వేలం నిర్వహించలేదు. 2025లో కర్మన్ఘాట్కు చెందిన లింగాల దశరథ్గౌడ్ రూ. 35 లక్షలకు బాలాపూర్ లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. ఇది అప్పటి వరకు అత్యధిక వేలం ధరగా నమోదైంది. 2024లో కొలను శంకర్రెడ్డి రూ.30.01 లక్షలకు లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. అంటే 2025లో గతేడాది కంటే దాదాపు రూ.4.99 లక్షలు ఎక్కువ పలికింది. ఇప్పుడు 2026 వేలంలో కొత్తగా 9 మంది సభ్యులు వేలం పాటలో పాల్గొన్నారు. , గతేడాది 35 లక్షలకు పలికింది. కానీ ఈ సారి లడ్డూను రూ. 39 లక్షలకు సామ ప్రణీత్ రెడ్డి వేలంలో దక్కించుకున్నారు.
1.సామ ప్రణీత్ రెడ్డి , గర్.
2. మర్రి రవికిరణ్ రెడ్డి – నివాసం: చంపాపేట్.
3. కందాడ శాలిని వీరేందర్ రెడ్డి – కేవీఆర్ ఫ్లవర్ మర్చంట్, నివాసం: చంపాపేట్.
4. కంచర్ల శివ రెడ్డి – నివాసం: హస్తినాపురం.
5. సామ దయానంద్ రెడ్డి & సామ వరణంద్ రెడ్డి – ది సుషీ కో., లండన్.
6. గడ్డం నవీన్ రెడ్డి – జీఎన్ఆర్ డెవలపర్స్, నివాసం: హస్తినాపురం.
7. శ్రీకాంత్ – పీఎస్కే గ్రూప్.
8. ఇబ్రామ్ ప్రత్యూష్ – నివాసం: బాలాపూర్.
9. రాజనాల రితున్ రెడ్డి- నివాసం బాలాపూర్