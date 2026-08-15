Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Balapur Ganesh: పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయ రూపంలో బాలాపూర్ గణేష్‌ మండపం

Balapur Ganesh: పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయ రూపంలో బాలాపూర్ గణేష్‌ మండపం

Know The Balapur Ganesh Mandapam 2026 Theme: వినాయక చవితి ఉత్సవాలకు హైదరాబాద్‌ సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే గణేశ్‌ ఆర్డర్లు పూర్తవగా.. మండపాలు వినూత్నంగా.. కొత్త తరహాలో తీర్చిదిద్దడానికి ఉత్సవ సమితి నిర్వాహకులు ప్లాన్లు వేస్తున్నారు. ఇక ఈసారి బాలాపూర్‌ గణేశ్‌ మరో కొత్త రూపంలో కనిపించనుంది. ఈసారి ఏ థీమ్‌తో మండపం సిద్ధం చేస్తున్నారో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 15, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:03 PM IST
Balapur Ganesh: పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయ రూపంలో బాలాపూర్ గణేష్‌ మండపం
Image Credit: Balapur Ganesh Mandapam 2026

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Balapur Ganesh: పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయ రూపంలో బాలాపూర్ గణేష్‌ మండపం
2
3
4
5