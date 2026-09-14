/Balapur Ganesh: పూరి జగన్నాథ ఆలయ రూపంలో బాలాపూర్‌ గణేశ్‌.. పోటెత్తిన భక్తులు

Puri Jagannath Temple Pandal: గణేశ్ ఉత్సవాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన హైదరాబాద్లో ఖైరతాబాద్ తర్వాత అంతటి ఆకర్షణగా నిలిచేది బాలాపూర్ గణేశ్. లడ్డూ వేలంలో అత్యధిక ధర పలికే బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ.. ఈసారి మండపంలోనూ ప్రత్యేకత పొందింది. ప్రతి యేటా ప్రత్యేక రూపంలో మండపాన్ని తీర్చిదిద్దే నిర్వాహకులు ఈసారి పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయ రూపంలో మండపం రూపొందించారు. పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయంలో కొలువుదీరిన బాలాపూర్ గణపయ్య ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాడు.
హైదరాబాద్ శివారులోని రంగారెడ్డి జిల్లా బాలాపూర్లో సాయంత్రం 6 గంటలకు తొలి పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. వినాయక చవితిని పురస్కరించుకుని ఉదయం నుంచి నగర నలుమూలల నుంచి భక్తులు బాలాపూర్కు తరలివస్తున్నారు. గణనాథుడిని దర్శించుకోవడానికి భక్తుల రాకతో బాలాపూర్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ ఏడాది బాలాపూర్ గణేష్ ఉత్సవాల్లో ఏర్పాటు చేసిన పూరి జగన్నాథ ఆలయ నమూనా సెట్టింగ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ఆలయాన్ని పోలిన భారీ సెట్టింగ్ను ఆకర్షణీయమైన విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు. సెట్టింగ్ నిర్మాణం, అలంకరణలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా వాలంటీర్లను అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటు అధికారుల సమన్వయంతో ఏర్పాట్లు చేసినట్లు బాలాపూర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి అధ్యక్షుడు కళ్లెం నిరంజన్ రెడ్డి తెలిపాడు.
గణేష్ చతుర్థి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్, సికింద్రాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు దీపక్ జాన్తో కలిసి సికింద్రాబాద్ గణపతి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా విజయవంతంగా, భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రశాంతంగా కొనసాగాలని స్వామివారిని ప్రార్థించారు.
భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ కార్యాలయంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పూజలు చేశారు. పూజా కార్యక్రమాలను ప్రారంభించడం తనకు సంతోషంగా ఉందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. గణేష్ ఉత్సవాలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తున్న భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ నిర్వాహకులకు, సభ్యులకు, అన్ని గణేష్ ఉత్సవాల నిర్వాహకులకు అభినందనలు తెలిపారు. 'హైదరాబాద్ నగరంలో గణేష్ ఉత్సవాలకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. భక్తులు, నిర్వాహకులు, ప్రభుత్వం సమన్వయంతో ఉత్సవాలను విజయవంతంగా నిర్వహించాలి' అని సూచించారు. గణనాథుడి ఆశీస్సులతో రాష్ట్రంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలి, పాడిపంటలు బాగా పండాలి, రైతులు సంతోషంగా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నట్లు పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు.