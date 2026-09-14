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Balapur Ganesh: పూరి జగన్నాథ ఆలయ రూపంలో బాలాపూర్‌ గణేశ్‌.. పోటెత్తిన భక్తులు

Balapur Ganesh Special Looks With Puri Jagannath Temple Pandal: వినాయక చవితి ఉత్సవాల సందర్భంగా బాలాపూర్‌ గణేశ్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాడు. ఈసారి పూరీ జగన్నాథ ఆలయ రూపంలో మండపాన్ని తీర్చిదిద్దగా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున చూసేందుకు తరలివస్తున్నాయ. బాలాపూర్‌ గణేశ్‌ విశేషాలు ఇవే..

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 14, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:23 PM IST
Balapur Ganesh: పూరి జగన్నాథ ఆలయ రూపంలో బాలాపూర్‌ గణేశ్‌.. పోటెత్తిన భక్తులు
Image Credit: Ganesh Chaturthi Balapur Ganesh

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Balapur Ganesh: పూరి జగన్నాథ ఆలయ రూపంలో బాలాపూర్‌ గణేశ్‌.. పోటెత్తిన భక్తులు
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