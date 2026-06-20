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Bandi Bhagirath Bail: పోక్సో కేసులో బండి భగీరథ్‌కు భారీ ఊరట..రెగ్యులర్ బెయిల్ ఇచ్చిన కోర్టు!

Bandi Bhagirath Bail News: కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ పోక్సో కేసులో అరెస్టు అయిన సంగతి తెలిసిందే. మైనర్ బాలికను లైంగిక వేధింపులకు గురిచేసిన ఘటన కింద అతడ్ని పోలీసులు అతడ్ని అరెస్టు చేయగా.. తాజాగా అతడికి కోర్టుకు రెగ్యులర్ బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 20, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:32 PM IST
Bandi Bhagirath Bail: పోక్సో కేసులో బండి భగీరథ్‌కు భారీ ఊరట..రెగ్యులర్ బెయిల్ ఇచ్చిన కోర్టు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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పోక్సో కేసులో బండి భగీరథ్‌కు భారీ ఊరట..రెగ్యులర్ బెయిల్ ఇచ్చిన కోర్టు!
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