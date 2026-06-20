Bandi Bhagirath Bail News: పోక్సో (POCSO) కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటూ చర్లపల్లి జైల్లో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న బండి భగీరథ్కు ఎట్టకేలకు న్యాయస్థానంలో ఊరట లభించింది. గత నెల రోజులకు పైగా జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న అతనికి మల్కాజ్గిరి కోర్టు రెగ్యులర్ బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
అసలు కేసు ఏమిటంటే?
హైదరాబాద్ శివారులోని పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో మే 8వ తేదీ రాత్రి బండి భగీరథ్పై ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) నమోదైంది. ఒక మైనర్ బాలిక తల్లి ఇచ్చిన రాతపూర్వక ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు ఈ పోక్సో కేసును నమోదు చేశారు.
ఫిర్యాదులోని వివరాల ప్రకారం.. 2025 డిసెంబర్ 31వ తేదీ రాత్రి, 17 ఏళ్ల మైనర్ బాలికపై బండి భగీరథ్ లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు బాధితురాలి తల్లి పేర్కొన్నారు. బాలిక పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించడంతో పాటు, అత్యాచారానికి ఒడిగట్టాడనే తీవ్రమైన ఆరోపణలు రావడంతో పోలీసులు ఈ కేసును అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
నెల రోజులుగా జైల్లోనే..
బాధితురాలి తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై దర్యాప్తు జరిపిన పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసులు.. మే 16వ తేదీ రాత్రి బండి భగీరథ్ను అరెస్ట్ చేశారు. అనంతరం మేడ్చల్ జిల్లా జడ్జి నివాసంలో అతడిని హాజరుపరచగా.. న్యాయమూర్తి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. దీంతో పోలీసులు అతడిని చర్లపల్లి జైలుకు తరలించారు.
అప్పటినుంచి దాదాపు నెల రోజులుగా చర్లపల్లి జైలులోనే రిమాండ్లో ఉన్న భగీరథ్ తరపు న్యాయవాదులు బెయిల్ కోసం కోర్టును ఆశ్రయించారు. కోర్టులో ఇరుపక్షాల సుదీర్ఘ వాదనలు విన్న అనంతరం, మల్కాజ్గిరి కోర్టు నిందితుడికి రెగ్యులర్ బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
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