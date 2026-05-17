Bandi Bhagirath Sent to Cherlapally Jail: మైనర్ బాలికపై లైంగిక దాడి కేసులో బండి భగీరథ్ను పోలీసులు ఎట్టకేలకు అరెస్ట్ చేశారు. మే 8న నమోదైన ఈ కేసును డీసీపీ రీతిరాజ్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అయితే ముందస్తు బెయిల్ లభించకపోవడంతో పోలీసులు లుక్ అవుట్ నోటీసులు కూడా జారీ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బండి సంజయ్ ఇంటికి సైతం వెళ్లి వెతికారు. అయితే అప్పా జంక్షన్ వద్ద భగీరథ్ను పట్టుకున్నట్లు పోలీసులు చెప్పారు. ఇక డీసీపీ రీతిరాజ్ ఆధ్వర్యంలో సిట్ అధికారులు పేట్ బషీరాబాద్ పీఎస్లో దాదాపు రెండున్నర గంటలపాటు విచారించి రిమాండ్ రిపోర్ట్ సిద్ధం చేశారు. పీఎస్ నుంచి అతడిని పోలీసులు మేడ్చల్ పీహెచ్సీకి తరలించి అక్కడ వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరిచారు. దర్యాప్తు నిమిత్తం భారీ పోలీసు బందోబస్తు మధ్య భగీరథ్ను చర్లపల్లి కేంద్ర కారాగారానికి అర్ధరాత్రి 12 గంటల సమయంలో తరలించారు.
లొంగిపోయారా లేక అరెస్ట్ అయ్యారా?
ఇక బండి భగీరథ్ కేసులో ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. చట్టంపై గౌరవంతో తన కుమారుడిని తానే పోలీసులకు అప్పగించానని బండి సంజయ్ తెలిపారు. చట్టం ముందు అందరూ సమానమేనని, మా అబ్బాయి ఏ తప్పు చేయలేదని చెబుతున్నాడని అన్నారు. ఫిర్యాదు రాగానే పోలీసులకు అప్పగిద్దాం అనుకున్నామని, లాయర్లను సంప్రదించి ఆధారాలను వారి ముందు ఉంచామని తెలిపారు. వాటిని చూసి కేసు కొట్టేస్తారని, బెయిల్ తప్పకుండా వస్తుందని లాయర్లు చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలోనే జాప్యం జరిగిందన్నారు.
#Hyderabad: Cops picked up Bandi Sai Bhageerath at Appa Junction, Narsingi. He is being taken to Petbasheerbad Police station where is was booked for POCSO.
While- Bandis family is calling it surrender
While cops claim an arrest.
— @Coreena Enet Suares (@CoreenaSuares2) May 16, 2026
అయితే సైబరాబాద్ పోలీసులు మాత్రం లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసి ఢిల్లీ, కరీంనగర్లోని బండి సంజయ్ ఇంట్లో వెతికిన్నట్లు చెప్పారు. శనివారం రాత్రి మంచి రేవుల టెక్ పార్క్ దగ్గర సిట్ అధికారులు నిందితుడిని పట్టుకున్నట్ల చెబుతున్నారు. ఆ తరువాత డీసీపీ రీతిరాజ్ ఆధ్వర్యంలో రెండున్నర గంటల పాటు పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో విచారణ చేశారు. ఇక న్యాయ విచారణకు హాజరుకావాలని నాలుగు రోజుల క్రితమే పోలీసులు భగీరథ్కు నోటీసులు ఇచ్చారు. అయితే విచారణకు వస్తానని రాకపోవడంతో లుక్ అవుట్ నోటీసులు పోలీసులు జారీ చేశారు. ఇక ఈ పోక్సో కేసులో అరెస్ట్ అయిన బండి భగీరథ్కు మేడ్చల్ మేజిస్ట్రేట్ ఈనెల 29 వరకు 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించారు.
బండి భగీరథ్ నిర్దోషిగా వస్తారు: లాయర్
బండి భగీరథ్ అరెస్టుపై స్పందించిన లాయర్ కరుణాసాగర్ శనివారం రాత్రి టెక్ పార్క్ వద్ద తామే స్వచ్చందంగా భగీరథ్ను పోలీసులకు అప్పగించామని, దర్యాప్తునకు పూర్తిగా సహకరించామని, న్యాయవ్యవస్థపై తమకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని అన్నారు. విచారణలో అన్ని నిజాలు తెలుతాయి, భగీరథ్ నిర్దోషిగా బయటకు వస్తారని ఆయన నమ్మకంగా చెప్పారు.
