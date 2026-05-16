/Bandi Bhagirath pocso case: పోక్సో కేసులో కీలక పరిణామం.. పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన బండి భగీరథ్..

Bandi bhagirath surrender in Hyderabad pet basheerbad police station: కొన్ని రోజులుగా నెలకొన్న బండీ భగీరథ్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు మూడు రోజుల క్రితం తమ ఎదుట హజరు కావాలని నోటీసులు జారీ చేశారు. కానీ బండి భగీరథ్ హజరు కాలేదు. మరోవైపు న్యాయస్థానం సైతం ముందస్తు బెయిల్ ను నిరాకరించింది.
ఈ క్రమంలో బండి భగీరథ్ కోసం సిట్ పోలీసులు లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసి హైదరాబాద్, కరీంనగర్ లో జల్లెడ పట్టారు. ఈ పరిణామాలతో బండి భగీరథ్ పేట్ బషిరాబాద్ పోలీసులు ఎదుట లొంగిపోయారు. దీంతో కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో నెలకొన్న ఉత్కంఠకు బ్రేకులు పడ్డాయి. మరోవైపు దీనిపై తదుపరి చర్యలు ఏవిధంగా ఉండబోతున్నాయన్న దానిపై కొత్త చర్చలు తెరమీదకు వచ్చాయి.
