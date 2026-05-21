/ Bandi Bhagirath Pocso Case: బండి భగీరథ్ కేసులో మరో ట్విస్ట్.. ముందస్తు బెయిల్ ఉపసంహరణ.. ఎందుకో తెలుసా..?

Bandi Bhagirath withdraws anticipatory bail petition In Telangana high court: కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ పొక్సొ కేసు తెలంగాన వ్యాప్తంగా రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. బీఆర్ఎస్ కేంద్ర మంత్రిని టార్గెట్ చేసుకుని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కొన్ని రోజులుగా నిరసనల్ని తీవ్రతరం చేసింది. బాధిత మైనర్ బాలికకు న్యాయం జరగాలంటే బండి సంజయ్ కేంద్ర సహాయ మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని కేంద్రంకు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
మరోవైపు కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ తనపై నమోదైన పోక్సో కేసులో ముందస్తు బెయిల్ ఇవ్వాలని కోరుతూ హైకోర్టులో దాఖలు పిటిషన్ దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. కానీ ఇటీవల కేంద్ర మంత్రి కొడుకు స్వయంగా తన లాయర్లతో కలిసి వెళ్లి పేట్ బషిరాబాగ్ పీఎస్ లొ లొంగిపోయాడు. ఈ క్రమంలో కోర్టు రిమాండ్ కూడా విధించింది. ఈ క్రమంలో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ ను బండి భగీరథ్ తరపు లాయర్లు విత్ డ్రా చేసుకున్నారు.
పోక్సో కేసులో బండి భగీరథ్ను పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్టు చేసిన నేపథ్యంలో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్కు కాలం చెల్లిపోయింది. ఈ క్రమంలో భగీరథ్ న్యాయవాదులు హైకోర్టు రిజిస్ట్రీకి లేఖను సమర్పించారు. మరోవైపు అరెస్టు చేయకుండా మధ్యంతర రక్షణ కల్పించేందుకు జస్టిస్ టీ మాధవి దేవి ధర్మాసనం నిరాకరించిన విషయం తెలిసిందే.
ఇక అరెస్ట్ అనంతరం పోలీసులు ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకోగా, అందులో సిమ్ కార్డ్ లేకపోవడం, ఫోన్ ఖాళీగా ఉండటంతో.. సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసిన నేరం కింద పోలీసులు ఈ కేసులో అదనంగా బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 238ను (గతంలో ఐపీసీ 201) జోడించారు. చట్టం నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఫోన్ను పలుమార్లు ఫార్మాట్ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో బండి భగీరథ్ మరింత చిక్కుల్లో పడ్డట్లు సమాచారం.
