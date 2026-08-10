Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /ఆగస్టు 15.. ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండా ఎగరేయండి..

'ఆగస్టు 15.. ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండా ఎగరేయండి..'

Har Ghar Tiranga 2026: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండాను ఎగురవేయాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కోరారు. హర్  ఘర్ తిరంగా అభియాన్ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని సూచించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 10, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:21 AM IST
'ఆగస్టు 15.. ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండా ఎగరేయండి..'
Image Credit: Bandi Sanjay

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ఆగస్టు 15.. ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండా ఎగరేయండి..'
2
3
4
5