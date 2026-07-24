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Bandi Sanjay On NEET: "ఢిల్లీలో అరాచక శక్తులు విద్యార్థులను రెచ్చగొడుతున్నాయి" కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కామెంట్స్!

Bandi Sanjay On NEET Protest: నీట్ (NEET) పేపర్ లీకేజీ వివాదం, ఢిల్లీ ఆందోళనలపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నేడు అనగా జూలై 24న తెలంగాణ రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమావేశంలో ఈ విధంగా స్పందించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 24, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:35 PM IST
Bandi Sanjay On NEET: "ఢిల్లీలో అరాచక శక్తులు విద్యార్థులను రెచ్చగొడుతున్నాయి" కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కామెంట్స్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Bandi Sanjay On NEET: "ఢిల్లీలో అరాచక శక్తులు విద్యార్థులను రెచ్చగొడుతున్నాయి" కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కామెంట్స్!
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