Bandi Sanjay On NEET: "ఢిల్లీలో అరాచక శక్తులు విద్యార్థులను రెచ్చగొడుతున్నాయి" కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కామెంట్స్!

Bandi Sanjay On NEET Protest: నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారం లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో, వారి తల్లిదండ్రుల భావోద్వేగాలతో ముడిపడి ఉన్న అంశమని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అందరికంటే ఎక్కువగా బాధపడుతున్నారని ఆయన తెలిపారు. దీంతో పాటు నీట్ (NEET) పేపర్ లీకేజీ వివాదం, ఢిల్లీ ఆందోళనలపై కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమావేశంలో ఈ విధంగా స్పందించారు.
ఇటీవలే నీట్ పేపర్ లీక్ కేసులో సీబీఐ వేగంగా స్పందించి, ఇప్పటివరకు 11 మంది ఫ్యాకల్టీ సహా మొత్తం 17 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేసిందని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ తెలిపారు. ఈ ఘటనపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తీవ్రంగా బాధపడుతున్నారని ఆయన ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. దోషులకు త్వరితగతిన కఠిన శిక్ష పడేలా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేశామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
విద్యార్థుల విద్యా సంవత్సరం నష్టపోకూడదనే ఉద్దేశంతో విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ క్షమాపణలు చెప్పడమే కాకుండా, కేవలం 40 రోజుల్లోనే తిరిగీ పరీక్షలు నిర్వహించి ఫలితాలు కూడా ప్రకటించామని వివరించారు.
ఆందోళనల వెనుక కుట్రలు
విద్యార్థుల ఆందోళనల ముసుగులో కమ్యూనిస్టు, కమ్యూనల్ శక్తులు ఢిల్లీలో తీవ్ర అరాచకాలను సృష్టించాయని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ ఆరోపించారు. నిరసనల పేరుతో పార్లమెంట్పై దాడికి కుట్ర పన్నుతూ, దేశ వ్యతిరేక నినాదాలు చేశారని మండిపడ్డారు. అలాగే ఢిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద పోలీసులు, మహిళా జర్నలిస్టులపై దాడులు చేస్తూ అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీకి ఆర్టికల్ 370 రద్దుకు, ఆజాద్ కాశ్మీర్ నినాదాలకు, బంగ్లాదేశ్-పాకిస్తాన్ రాజకీయాలకు ఏం సంబంధం? చివరికి సనాతన ధర్మానికి, రాముడికి, సీతమ్మకు నీట్ వివాదానికి లింక్ ఏంటి?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
పాకిస్తాన్ సోషల్ మీడియా కుట్ర
ఆందోళనకారులు జరిపిన హింసలో 118 మంది పోలీసుల తలలు పగిలినా, వారు ఎంతో నిగ్రహంతో వ్యవహరించి తుపాకీ కాల్పులు జరపలేదని గుర్తుచేశారు. అయితే పరిస్థితి చెయ్యి దాటిపోయే క్రమంలోనే అరాచక శక్తులపై తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో లాఠీఛార్జ్ చేయాల్సి వచ్చిందన్నారు.
ఈ ఆందోళనలకు పాకిస్తాన్ నుండి సోషల్ మీడియా ద్వారా విషప్రచారం చేస్తూ ఉద్రిక్తతలు సృష్టిస్తున్నారని తెలిపారు. దీనిని అరికట్టేందుకు పాకిస్తాన్కు చెందిన 480 సోషల్ మీడియా ఖాతాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే బ్లాక్ చేసిందని వివరించారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఈ కుట్రలను అర్థం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook