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  • /Basavaraju Srinivas: కవిత వ్యాఖ్యలు బ్రాహ్మణ సమాజాన్ని అవమానించేలా ఉన్నాయి.. పరిషత్ చైర్మన్ బి శ్రీనివాస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Basavaraju Srinivas: కవిత వ్యాఖ్యలు బ్రాహ్మణ సమాజాన్ని అవమానించేలా ఉన్నాయి.. పరిషత్ చైర్మన్ బి శ్రీనివాస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalva kuntla Kavitha controversy remarks: తనను చైర్మన్‌గా ప్రభుత్వం నియమించడం వెనుక ఎలాంటి ప్రాంతీయ అంశం లేదని, బ్రాహ్మణ సమాజ సంక్షేమం కోసం పనిచేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే బాధ్యతలు అప్పగించారని  బి శ్రీనివాస్ తెల్చి చెప్పారు. అంతే కాకుండా కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలు మొత్తం   బ్రాహ్మణ సమాజాన్ని అవమానించేలా ఉన్నాయన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 27, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:06 PM IST
Basavaraju Srinivas: కవిత వ్యాఖ్యలు బ్రాహ్మణ సమాజాన్ని అవమానించేలా ఉన్నాయి.. పరిషత్ చైర్మన్ బి శ్రీనివాస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: kalvakuntlakavitha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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