/Basavaraju Srinivas: కవిత వ్యాఖ్యలు బ్రాహ్మణ సమాజాన్ని అవమానించేలా ఉన్నాయి.. పరిషత్ చైర్మన్ బి శ్రీనివాస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Basavaraju Srinivas fires on kalvakuntla Kavitha controversy row: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాక రేపుతున్నాయి. ఇక తెలంగాణలో రక్షణ సేన అనే కొత్త పార్టీ పెట్టిన కవిత సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు గత బీఆర్ఎస్ పై కూడా తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు.తనదైన చాణక్యంతో అపోసిషన్ పార్టీలకు చుక్కలు చూపిస్తు రాజకీయాల్లో తనదైన మార్కు చూపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కల్వకుంట్ల కవిత ఇటీవల మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ బ్రాహ్మణులకు తగిన గౌరవం దక్కాల్సిందేనని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.
తెలంగాణ బ్రాహ్మణ పరిషత్ చైర్మన్, ఉపాధ్యక్ష పదవుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన వారికి నియామకాలు చేయడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే వారిని పదవుల నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై దుమారం రాజుకుంది.
దీనిపై తెలంగాణ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ చైర్మన్ బి శ్రీనివాస్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. గాంధీభవన్ లో మీడియా సమావేశంలో కవిత చేసిన వ్యాఖ్యల్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. కవితచేసిన వ్యాఖ్యలు సరికావన్నారు. చెప్పుడు మాటలు చేటు తెస్తాయని అది గమనించి నడుచు కోవాలని రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కవితకు తెలంగాణ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ అధ్యక్షులు బసవరాజు శ్రీనివాస్ చురకలు పెట్టారు.
బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ చైర్మన్ పదవి విషయంలో తెలంగాణ రక్షణ సేన అధినేత్రి కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. వ్యక్తుల ప్రాంతీయతను ముందుకు తెచ్చి ఒక సామాజిక వర్గాన్ని విభజించే ప్రయత్నం చేయడం తగదన్నారు.
తనను చైర్మన్గా ప్రభుత్వం నియమించడం వెనుక ఎలాంటి ప్రాంతీయ అంశం లేదని, బ్రాహ్మణ సమాజ సంక్షేమం కోసం పనిచేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే బాధ్యతలు అప్పగించారని స్పష్టం చేశారు. తాను ఆంధ్ర ప్రాంత వ్యక్తిని కాదని పూర్వికులు ఖమ్మం ప్రాంతావాసులని తాను నల్గొండ జిల్లా నడిగూడెంలో జన్మించానని విద్యాభ్యాసం మొత్తం తెలంగాణ లోనే సాగిందని ఆయన వివరించారు.
పదవులు ప్రాంతంతో పాటు వారి సామర్థ్యం, సేవా భావం, సమాజానికి చేసిన కృషిని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఇస్తారని బి శ్రీనివాస్ చెప్పుకొచ్చారు. కనీసం ఆ విషయం ఎంపీ, ఎమ్మెల్సీ గా చేసిన మాజీ సీఎం కేసీఆర్ బిడ్డ కవితకు తెలవక పోవడం విచారకరమన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో బ్రాహ్మణ సమాజం కూడా తన వంతు పాత్ర పోషించిందని శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు.
తెలంగాణలోని బ్రాహ్మణుల సంక్షేమం, పేద కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం, విద్యార్థులకు విద్యా అవకాశాలు, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే తన ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు. బ్రాహ్మణ సమాజాన్ని రాజకీయాలకు అతీతంగా చూడాలన్నారు. అన్నీ పార్టీల చెందిన బ్రాహ్మణ బంధువులు తన పదవి ప్రమాణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారని ఆ విషయం రక్షణ సేన లోని బ్రాహ్మణ వ్యక్తులను అడగాలని ఆయన కవిత కు సూచించారు.
పార్టీలు వ్యక్తులను పరిషత్ పట్టించుకోదని అది అందరికి ఉపయోగ పడుతుందని తెలిపారు. ప్రాంతం గురించి ప్రశ్నించడం కంటే, బ్రాహ్మణుల కోసం నేను ఏం చేస్తానన్నదే ముఖ్యమన్నారు. కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలు వ్యక్తిగతంగా నన్ను బాధించడమే కాకుండా, మొత్తంగా బ్రాహ్మణ సమాజాన్ని కూడా అవమానించేలా ఉన్నాయని బి శ్రీనివాస్ మండిపడ్డారు.
తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి బ్రాహ్మణ కుటుంబం అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తానని, ఎవరు ఎన్ని విమర్శలు చేసినా వెనక్కి తగ్గేది లేదని శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు. ప్రాంతీయత పేరుతో సమాజంలో చిచ్చు పెట్టడం కంటే తెలంగాణ అభివృద్ధి, అన్ని వర్గాల సంక్షేమంపై దృష్టి పెట్టాలని ఆయన సూచించారు.
బ్రాహ్మణ పరిషత్ను రాజకీయ వేదికగా కాకుండా సంక్షేమ వేదికగా బలోపేతం చేయడమే తన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. ఏ పార్టీ చేయని విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజా పాలన ప్రభుత్వం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిశానిర్దేషంలో బ్రాహ్మణ జాతి అభివృద్ధి కి తోడ్పాటు నిస్తున్నారని తెలిపారు. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తో పాటు వివిధ శాఖల్లో బ్రాహ్మణ అధికారులు కీలక శాఖల్లో ఉన్నారని బస్వరాజ్ శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు.
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