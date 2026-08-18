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తెలంగాణ మట్టి బానిసత్వాన్ని భరించదు.. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఫైరింగ్ స్పీచ్

Sardar Sarvai Papanna Goud Jayanti: తెలంగాణ గడ్డ అణచివేతను, బానిసత్వాన్ని ఎన్నడూ సహించదని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. హైదరాబాద్ సచివాలయం వద్ద సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. బహుజనుల అభ్యున్నతే ధ్యేయంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, సన్నబియ్యం, జీవిత బీమా వంటి పథకాలతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని వెల్లడించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 18, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:14 PM IST
తెలంగాణ మట్టి బానిసత్వాన్ని భరించదు.. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఫైరింగ్ స్పీచ్
Image Credit: Sardar Sarvai Papanna Goud Jayanti

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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తెలంగాణ మట్టి బానిసత్వాన్ని భరించదు.. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఫైరింగ్ స్పీచ్
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