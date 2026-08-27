Rakhi Festival: తోబుట్టువుల ఆత్మీయ పండుగ రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా మిఠాయిలు కొనేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? ఒక్క నిమిషం. నాసిరకం.. గడువు దాటిన మిఠాయిలు, ఆహార పదార్థాలు విక్రయిస్తున్నారని హైదరాబాద్ పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఆహార శుద్ధి పాటించకుండా తీవ్ర నిర్లక్ష్యంతో స్వీట్ షాపులు నడుపుతున్న వాటిపై పోలీసులు, అధికారులు దాడులు చేశారు. ఈ దాడుల్లో విస్తుగొలిపే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
హైదరాబాద్ శివారులోని మేడ్చల్ జిల్లా పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని చౌదరిగూడ వెంకటాద్రి టౌన్షిప్లో పోలీసులు దాడులు చేశారు. అక్కడ ఉన్న బాలాజీ పవన్ స్వీట్ షాపుపై ఉప్పల్ జోన్ ఎస్ఓటీ పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. తనిఖీలు చేపట్టగా అక్కడ అధ్వాన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. కాలం చెల్లిన ఆహార పదార్థాలు, హానికరమైన సింథటిక్ కలర్స్ను వినియోగిస్తూ మిఠాయిలు, ఇతర తినుబండారాలు తయారు చేస్తున్నట్లు అక్కడ గుర్తించారు.
స్వీట్లతో జాగ్రత్త !
మేడ్చల్ జిల్లా పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో స్వీట్ హౌస్ పై ఎస్ఓటి పోలీసుల దాడులు
బాలాజీ స్వీట్ హౌస్ లలో ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే సింథటిక్ కలర్స్ వినియోగిస్తున్నట్లు గుర్తించిన ఎస్వోటీ పోలీసులు
నిర్వాహకుడు రాజస్థాన్ కు చెందిన కమల్ ను… pic.twitter.com/ips69SFAQP
— News Line Telugu (@NewsLineTelugu) August 27, 2026
రాజస్థాన్కు చెందిన కమల్ కుడ్కుడియా (37) ఆ స్వీట్ దుకాణం నిర్వహిస్తున్నాడు. అతడి వద్ద నుంచి సింథటిక్ ఆరెంజ్, లెమన్ ఎల్లో ఫుడ్ కలర్స్, వివిధ ఫ్లేవర్లు, రోజ్వాటర్, షుగర్ సిరప్, బాదం పాలు తదితర పదార్థాలతో పాటు సుమారు 30 కిలోల కలాఖండ్, 500 గ్రాముల డ్రైఫ్రూట్ స్వీట్, 2 కిలోల కోవా స్వీట్, 12 కిలోల సోన్ పప్పడ్ను ఎస్ఓటీ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న పదార్థాలు, కమల్ కుడ్కుడియాను పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీసులకు అప్పగించారు. ఎస్ఓటీ పోలీసుల ఫిర్యాదు మేరకు సివిల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఈ దాడుల నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఎస్ఓటీ పోలీసులు, అధికారులు కీలక సూచనలు చేశారు. స్వీట్లు కొనే ముందు తయారీ, గడువు తేదీలు, ప్యాకింగ్, రంగు, వాసన, రుచి, నాణ్యతను పరిశీలించాలని పోలీసులు సూచించారు. వీలైనంత వరకు నమ్మకమైన దుకాణాల నుంచే స్వీట్లు కొనుగోలు చేయాలని.. లేదా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవాలని ఎస్ఓటీ పోలీసులు తెలిపారు. ఆహార నాణ్యత, పరిశుభ్రత పాటించని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, స్వీటు దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేయరాదని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
ఇటీవల హైదరాబాద్లో స్టార్ హోటళ్లతోపాటు మార్ట్లు, ఇతర రెస్టారెంట్లపై ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు, ఎస్ఓటీ పోలీసులు తనిఖీలు చేస్తుండగా విస్తుపోయే విషయాలు కనిపిస్తున్నాయి. కల్తీ పదార్థాలు తయారుచేయడం.. నాసిరకం సామగ్రితో వంటలు చేయడం.. హానికరమైన పదార్థాలు వినియోగించడంతో పోలీసులు దాడులు చేస్తూ పెద్ద ఎత్తున సీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రాఖీ పండుగ సందర్భంగా స్వీటు షాపులపై దాడులు చేసి తనిఖీలు చేయగా.. అక్కడ అదే పరిస్థితి ఎదురైంది. దీంతో ప్రజలు ఏం కొని తినాలో అని ఆందోళన చెందుతున్నారు. బయట ఆహార పదార్థాలు కొనకుండా ఇంట్లోనే తయారుచేసుకోవాలని పోలీసులు, ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.