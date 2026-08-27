Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Rakhi Festival: రాఖీ పండుగ వేళ కలకలం.. హైదరాబాద్‌లో స్వీట్‌ షాపులపై అధికారుల దాడులు

Rakhi Festival: రాఖీ పండుగ వేళ కలకలం.. హైదరాబాద్‌లో స్వీట్‌ షాపులపై అధికారుల దాడులు

SOT Police Inspects Sweet Shops A Head Rakhi Festival: ఆత్మీయ సోదరులకు రాఖీ కట్టి మిఠాయి తినిపించాలనుకుంటున్నారా? ఒక్క క్షణం. స్వీట్లు కొనుగోలు చేసేముందు ఒకసారి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. గడువు దాటిన పదార్థాలు, హానికరమైన పదార్థాలతో స్వీట్లు తయారుచేస్తున్న వాటిపై ఎస్‌ఓటీ పోలీసులు దాడి చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 27, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:02 PM IST
Rakhi Festival: రాఖీ పండుగ వేళ కలకలం.. హైదరాబాద్‌లో స్వీట్‌ షాపులపై అధికారుల దాడులు
Image Credit: SOT Police Inspection On Sweet Shops

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rakhi Festival: రాఖీ పండుగ వేళ కలకలం.. హైదరాబాద్‌లో స్వీట్‌ షాపులపై అధికారుల దాడులు
2
3
4
5