/వాహన దారులకు బిగ్ అలర్ట్‌.. నేటి నుంచే హైదరాబాద్ కేబీఆర్‌ పార్క్‌ చుట్టూ వన్‌ వే..

Hyderabad Traffic News: హైదరాబాద్ లోని కేబిఆర్ చుట్టూ వన్ వే అమలు చేయాలని పోలీసులు నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు కేబిఆర్ చుట్టూ వన్ వే అమలు చేయనున్నారు. హైదరాబాద్ లోని బంజారా హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్ ప్రాంతాలలోని
కేబిఆర్ పార్క్ చుట్టూ హెడ్ సిటీ ప్రాజెక్టలో భాగంగా ఫ్లై ఓవర్ అండర్ పాస్లను నిర్మిస్తున్నారు. నిర్మాణ పనులు నిమిత్తం ట్రాఫిక్ రద్ధిని
నియంత్రించడానికి పోలీసులు వన్ వే విధానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలన దశల్లో అమలు చేస్తున్నారు.
హై సిటీ స్టీల్ ఫ్లై ఓవర్ పనులు..
హై సిటీ స్టీల్ ఫ్లై ఓవర్ పనులు కారణంగానే పార్కు చుట్టూ ఉన్న ప్రధాన జంక్షన్లలో వాహనాల రాకపోకల పైన నియంత్రణ కోసం ఈ వన్ వే అమలు చేశారు. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ కోసం అధికారులు సమయానుసారంగా ట్రయల్ రన్ నిర్వహించి ప్రత్నామ్నాయ మార్గాలను
సూచిస్తున్నారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలలో నిర్దేశిత మార్గాలలో యూటర్న్ను పోలీసులు అనుమతించడం లేదు.
కీలక జంక్షన్స్ వద్ద రోడ్ మార్కింగ్..
ఇప్పటికే కీలక జంక్షన్స్ వద్ద ఇప్పటికే రోడ్ మార్కింగ్ చేయడంతో పాటు సైన్ బోర్డ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ నాలుగు షిఫ్టుల్లో ట్రాఫిక్ సిబ్బందిని నియమించి రద్దీని కంట్రోల్ చేయనున్నారు. ఈ ఏరియాలో 24 గంటల పాటు సీసీటీవీలు, డ్రోన్ల సహాయంతో ఎప్పటి కపుడు ట్రాఫిక్ను నియంత్రించే పనిలో పోలీసులు తలమునకలై ఉన్నారు. మరోవైపు గూగుల్ మాప్స్లో నావిగేషన్ యాప్స్లో కొత్త మార్గాలకు అనుగుణంగా మార్పులు చేసినట్టు అధికారులు తెలిపారు. వన్ వే సందర్భంగా ఎవరైన రాంగ్ రూట్లో వస్తే వాళ్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఎక్కడక్కడ రాంగ్ రూట్లో రాకుండా ట్రాఫిక్ పోలీసులతో పాటు హోంగార్డులను నియమిస్తామని చెప్పారు. అంతేకాదు వారికి అతునాతమైన మొబైల్ లేదా హెచ్ డీ కెమెరాలను అందజేయనున్నారు. ఎవరైనా రూల్స్ ను అధిగమించి ఆయా రూట్లో రాంగ్ సైడ్ వెళితే వాళ్లకు రూ. 2000 నుంచి రూ. 5000 వరకు జరిమానా లేదా జైలు శిక్ష విధిస్తామని చెబుతున్నారు.
ఇప్పటి వరకు ఇప్పటివరకు ట్రయల్ రన్స్ చేసిన పోలీసులు ఇవాళ్లి నుంచి వన్ వే అమలు చేస్తున్నారు.కేబిఆర్ చుట్టూ హెచ్ సిటీస్ ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 1090 కోట్లతో చేపట్టనటువంటి రెండు ప్యాకేజీలో పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో
భాగంగా ఆరు జంక్షన్లలో ఏడు చోట్ల అండర్ పాసులు.. మరో ఏడు చోట్ల ఫ్లైఓవర్లు రానున్నాయి. ఈ పనుల నేపథ్యంలో కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్ వే అమలు చేస్తున్నారు. దాదాపు రెండేళ్ల పాటు కొనసాగే ఈ పనుల నేపథ్యంలోవాహన చోధకులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అధికారులు తెలిపారు.
హెచ్ సిటీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఫ్లై ఓవర్స్, అండర్ పాస్లు..
హెచ్ సిటీ పనుల భాగంగా ప్యాకేజ్ వన్ మొత్తం మూడు జంక్షన్స్లలో జరగబోతున్నాయి. జూబ్లీ హిల్స్ చెక్పోస్ట్ కేబిఆర్ పార్క్ ఎంట్రన్స్ ముగ్దా ఈ ప్రాంతాలలో కేబిఆర్ పార్క్ ఎంట్రన్స్ ముగ్దా జంక్షన్ల వద్ద నుంచి జూబ్లీ హిల్స్ చెక్పోస్ట్ నుంచి క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వైపు నేరుగా వెళ్లే ట్రాఫిక్ కోసం కేబిఆర్ ఎంట్రన్స్ వద్ద 330మీటర్లపొడుగుతో రెండు లైన్ల అండర్ పౌస్ పాస్లు నిర్మిస్తున్నారు. మరోవైపు కేబీఆర్ పార్క్, జూబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్ట్ ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో ఈ పనులు మొదలు పెట్టి రెండేళ్ల వ్యవధిలో పూర్తి చేయనున్నారు. ఇక కేబిఆర్ పార్క్ వరద్ద ఉదయం నుంచి కూడా ట్రాఫిక్ సిబ్బంది పూర్తి స్థాయిలో పబ్లిక్ కి అవేర్నెస్ కల్పించడానికి వాహనాలను మల్లించడానికి పెద్దఎత్తిన ట్రాఫిక్ సిబ్బంది కూడా రోడ్ల పైననే ఉదయం నుంచి వాహనదారులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
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