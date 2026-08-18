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వాహన దారులకు బిగ్ అలర్ట్‌.. నేటి నుంచే హైదరాబాద్ కేబీఆర్‌ పార్క్‌ చుట్టూ వన్‌ వే..

KBR Park One Way: హైదరాబాద్ నగరం జూబ్లిహిల్స్, బంజరా హిల్స్ ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉన్న  కేబీఆర్ పార్క్ (కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి) గురించి తెలియని వారుండరు. సువిశాలమైన ఈ పార్క్ చుట్టు అక్కడ నిర్మిస్తున్న ఫ్లై వోవర్స్‌తో పాటు అండర్ పాస్‌ల దృష్ట్యా  రెండేళ్ల పాటు వన్ వే అమలు చేయాలని పోలీసులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 18, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:59 AM IST
వాహన దారులకు బిగ్ అలర్ట్‌.. నేటి నుంచే హైదరాబాద్ కేబీఆర్‌ పార్క్‌ చుట్టూ వన్‌ వే..
Image Credit: KBR Park (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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