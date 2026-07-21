/హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు యాపిడో, ఉబర్, జొమాటో, జెప్టో సేవలు బంద్

Tomorrow Bandh: హైదరాబాద్తోపాటు తెలంగాణ ప్రజలకు భారీ అలర్ట్. రేపు యాప్ ఆధారిత ఎలాంటి సేవలు అందవు. అంటే ఫుడ్ డెలివరీ చేసుకోవాలన్నా.. బైక్, కారు బుక్ చేసుకోవాలన్నా.. అత్యవసర సామగ్రి కొనుగోలు చేయాలన్నా రేపు కుదరదు. ఎందుకంటే రేపు అన్ని రకాల డెలివరీ సేవలు ఆగిపోనున్నాయి. డెలివరీ చేసే కార్మికులతోపాటు డ్రైవర్లు సమ్మెకు దిగుతున్నారు. డెలివరీ బాయ్లతోపాటు యాప్ ఆధారిత డ్రైవర్లు ఆందోళన చేపట్టనున్నారు. తమ డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని.. రేవంత్ రెడ్డి తమకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలనే డిమాండ్తో రేపు బుధవారం నిరసనకు దిగనున్నారు.
రేపు తాము బంద్ చేపడుతున్నట్లు తెలంగాణ గిగ్ వర్కర్లు, యాప్ఖ ఆధారిత డ్రైవర్లు ప్రకటించారు. రేపు సమ్మె చేస్తున్నట్లు తెలంగాణ గిగ్, ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ యూనియన్ (టీజీపీడబ్ల్యూయూ), తెలంగాణ యాప్-బేస్డ్ డ్రైవర్స్ ఫోరమ్ (టీఏడీఎఫ్) సంఘాలు ప్రకటన చేశాయి. ఓలా, ఉబెర్, రాపిడో, స్విగ్గీ, జొమాటో, జెప్టో, బ్లింకిట్, పోర్టర్, ఇతర డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ కంపెనీలకు చెందిన యాప్-బేస్డ్ క్యాబ్ డ్రైవర్లు, ఆటో డ్రైవర్లు, గూడ్స్ ఆటో రవాణా డ్రైవర్లు, డెలివరీ వర్కర్లు, గిగ్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్లు విధులకు హాజరుకావడం లేదని ప్రకటించారు.
వారి ప్రధాన డిమాండ్లు
==> ప్రభుత్వం, ప్లాట్ఫామ్ కంపెనీలు అన్ని యాప్-ఆధారిత రవాణా సేవలకు కిలోమీటర్కు, నిమిషానికి ధరతోపాటు.. కనీస బేస్ ఛార్జీని తప్పనిసరిగా నిర్ణయించాలి.
==> గిగ్, ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ నిబంధనలను తక్షణమే నోటిఫై చేసి సంక్షేమ బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలి.
==> తెలంగాణ ప్రభుత్వం, అగ్రిగేటర్ కంపెనీలు ఏకపక్షంగా ఛార్జీలను నిర్ణయించడానికి అనుమతించకుండా మోటార్ వెహికల్ అగ్రిగేటర్ మార్గదర్శకాలు- 2025 ప్రకారం కనీస ఛార్జీలను తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలి.
కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరని మోసం
గిగ్ వర్కర్లకు కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో హామీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. రేవంత్ రెడ్డి, రాహుల్ గాంధీ స్వయంగా గిగ్ వర్కర్లతో సమావేశమై వారి కోసం సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటుచేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అధికారంలోకి వచ్చి దాదాపు మూడేళ్లవుతున్నా రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీ నిలబెట్టుకోకపోవడంతో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ రేపటి ఆందోళన చేస్తున్నారు. కాగా ఇదే డిమాండ్లపై ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్టణంలో ఇలాంటి సమ్మె జరిగింది. ఉబర్, ఓలా, రాపిడో డ్రైవర్ల సమ్మె విశాఖపట్టణంలో ఉదృతంగా జరుగుతుండగా.. తాజాగా ఇది హైదరాబాద్ను తాకింది. హైదరాబాద్లో విజయవంతమైతే వీరి ఆందోళన దేశంలోని ఇతర నగరాలకు పాకే అవకాశం ఉంది.