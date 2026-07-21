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హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు యాపిడో, ఉబర్, జొమాటో, జెప్టో సేవలు బంద్

Tomorrow Gig And Platform Workers Bandh No More Delivery Zomato Swiggy And Rapido Ola Uber: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు భారీ అలర్ట్‌. రేపు ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌ పెట్టుకోవాలన్నా.. బైక్‌, కారు యాప్‌లో బుక్‌ చేసుకోవాలన్నా ఏవీ పనిచేయవు. ఇంట్లోని సామగ్రిని కొనుగోలు చేయాలన్నా ఇబ్బందే. ఎందుకంటే రేపు అన్నీ రకాల డెలివరీ సేవలు నిలిచిపోనున్నాయి. గిగ్‌ వర్కర్లు, యాప్‌ ఆధారిత డ్రైవర్లు సమ్మె చేయనున్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 21, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:43 PM IST
హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు యాపిడో, ఉబర్, జొమాటో, జెప్టో సేవలు బంద్
Image Credit: Gig Workers Bandh (Source: X)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు యాపిడో, ఉబర్, జొమాటో, జెప్టో సేవలు బంద్
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