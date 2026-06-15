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Gadwal Vijayalakshmi: తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ చైర్ పర్సన్ గద్వాల విజయలక్ష్మి సోదరి మిస్సింగ్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. ఏంజరిగిందంటే..?

Ex mayor Gadwal Vijayalakshmi sister missing: మాజీ మేయర్ ఫిర్యాదు మేరకు బంజారా హిల్స్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి సీసీ కెమెరాల్ని జల్లెల పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అనుమానితుల్ని విచారిస్తున్నారు. ఇంతలో  గద్వాల విజయలక్ష్మి సోదరి బైటకు వచ్చి అందరికి బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 15, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:11 PM IST
Gadwal Vijayalakshmi: తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ చైర్ పర్సన్ గద్వాల విజయలక్ష్మి సోదరి మిస్సింగ్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. ఏంజరిగిందంటే..?
Image Credit: gadwalvijayalakshmi(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Gadwal Vijayalakshmi: తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ చైర్ పర్సన్ గద్వాల విజయలక్ష్మి సోదరి
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