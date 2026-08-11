/Hyderabad Metro: హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీ మెట్రో రైలుపై తెలంగాణ సీఎం కీలక నిర్ణయం

Old City Metro Rail: హైదరాబాద్లోని పాతబస్తీ రూపురేఖలు మార్చే మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దశాబ్ద కాలంపైగా పెండింగ్లో ఉన్న పాతబస్తీ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణ రెండో దశలో భాగంగా పాతబస్తీ మెట్రో రైల్ పనులను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. 7.5 కిలోమీటర్ల మెట్రో విస్తరణ పనులను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్ (హెచ్ఎంఆర్ఎల్)పై మంగళవారం హైదరాబాద్లో ముఖ్యమంత్రి ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. పాతబస్తీ మెట్రో నిర్మాణంపై అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్న అనంరతం ముఖ్యమంత్రి పలు ఆదేశాలిచ్చారు. ఎంజీబీఎస్ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు 7.5 కిలోమీటర్ల మెట్రో విస్తరణ పనులను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని.. ఈ కారిడార్లో పనులకు సంబంధించిన టెండర్ ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని ఆదేశించారు. పెండింగ్లో ఉన్న భూ సేకరణ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని సూచించారు. హైదరాబాద్ మెట్రోకు పెరుగుతున్న ప్రయాణికుల రద్దీ తీవ్రమవుతుండడంతో అదనపు కోచ్లను జత చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. దీనికి అవసరమైన కోచ్ల కొనుగోలు ప్రక్రియకు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. ఎంజీబీఎస్ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట కారిడార్కు సంబంధించి సాంకేతికతపై ఢిల్లీ మెట్రోను సంప్రదించి, అవసరమైన సలహాలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
అనంతరం డిసెంబర్లో నిర్వహించనున్న 'ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్'పై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష చేశారు. తెలంగాణలో పెట్టుబడులను మరింతగా ఆకర్షించేలా ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహిస్తున్నామని.. దానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. వ్యాపార రంగంలోని వివిధ సెక్టార్లలో గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖులను సమ్మిట్లో సన్మానించేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలని.. తెలంగాణలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేలా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సమ్మిట్ ఏర్పాట్లు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. గతేడాది నిర్వహించిన గ్లోబల్ సమ్మిట్తో రాష్ట్రానికి వచ్చిన పెట్టుబడులు.. వాటి పురోగతికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను నివేదించాలని చెప్పారు. పెట్టుబడుల్లో మరింత పురోగతి సాధించేందుకు అవసరమైన ప్రణాళికలను తయారు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికార యంత్రాంగానికి సూచించారు.