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Hyderabad Metro: హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీ మెట్రో రైలుపై తెలంగాణ సీఎం కీలక నిర్ణయం

Big Update On Hyderabad Metro Rail In Old City: హైదరాబాద్‌ ప్రజల రవాణాకు అత్యంత ఉపయోగంగా ఉన్న మెట్రో రైలుపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మెట్రో రైలు పాతబస్తీలో వేగంగా నిర్మించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పాతబస్తీ మెట్రో పనులపై సమీక్ష చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 11, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:00 PM IST
Hyderabad Metro: హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీ మెట్రో రైలుపై తెలంగాణ సీఎం కీలక నిర్ణయం
Image Credit: Hyderabad Metro Rail In Old City

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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