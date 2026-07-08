/ఈనెల 20 నుంచి 22 వరకు వైభవంగా బల్కంపేట బోనాలు.. కల్యాణోత్సవం

Bonalu Festival 2026: ఆషాఢ మాసం ప్రారంభమవుతుండడంతో హైదరాబాద్ బోనాల పండుగకు ముస్తాబవుతోంది. అయితే బోనాల ప్రారంభానికి ముందు అంగరంగ వైభవంగా బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కల్యాణోత్సవం జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా బోనాల ఉత్సవాలు జరగనుండగా.. ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించి తెలంగాణ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించడమే కాకుండా సమీక్ష చేశారు. జూలై 20 నుంచి 22వ తేదీ వరకు జరగనున్న కల్యాణోత్సవానికి సంబంధించి పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు.
హైదరాబాద్లోని బల్కంపేట ఎల్లమ్మ వార్షిక కల్యాణోత్సవం, ఆషాడ బోనాల జాతరకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై సంబంధిత శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ సమీక్ష చేశారు. అంతకుముందు బల్కంపేట ఎల్లమ్మ అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకున్నారు. బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కల్యాణోత్సవం భారీ స్థాయిలో జరిపేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సర్వసన్నద్ధమైంది. జూలై 20వ తేదీ నుంచి 22వ తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించాలని రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ అధికారులను ఆదేశించారు.
బల్కంపేట ఎల్లమ్మ దర్శనం అష్టాదశ శక్తిపీఠాల దర్శనంతో సమానమని మంత్రి కొండా సురేఖ ప్రకటించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచే కాకుండా పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు భారీగా తరలివచ్చే అవకాశం ఉండడంతో.. ఏర్పాట్లలో ఎలాంటి లోపాలు ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా పోలీస్, జీహెచ్ఎంసీ, విద్యుత్, జలమండలి, వైద్య, తెలంగాణ ఆర్టీసీ వంటి అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు సంపూర్ణ సమన్వయంతో పనిచేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు.
కల్యాణోత్సవం, జాతర సందర్భంగా క్యూ లైన్లు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని మంత్రి కొండా సురేఖ తెలిపారు. భక్తుల రద్దీని తట్టుకునేలా ప్రత్యేక క్యూ లైన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని.. ట్రాఫిక్కు ఇబ్బంది కలగకుండా ముందస్తుగా ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, వాహనాల నిలుపుదలకు ప్రత్యేక పార్కింగ్ స్థలాలను కేటాయిస్తున్నట్లు కొండా సురేఖ వివరించారు. జాతరలో మహిళలు, వృద్ధులు, చిన్నారులు, దివ్యాంగులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా దర్శనానికి ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నట్లు కొండా సురేఖ వెల్లడించారు.
బల్కంపేట ఎల్లమ్మ అమ్మవారి వైభవాన్ని ప్రతిబింబించేలా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని మంత్రి కొండా సురేఖ అధికారులకు సూచించారు. బల్కంపేట ఎల్లమ్మ ఉత్సవాల ప్రాంగణంలో నిరంతరం తాగునీటి సరఫరా, మొబైల్ టాయిలెట్ల ఏర్పాటుతో పాటు పారిశుద్ద్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు.. విద్యుత్ ప్రమాదాలు, ఎలాంటి అపశృతులు జరగకుండా విద్యుత్ శాఖ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రి ఆదేశించారు. ఓపెన్ వైర్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ల వద్ద ముందస్తు రక్షణ ఏర్పాట్లు చేయనుని సూచించారు.
కల్యాణోత్సవం, జాతర సందర్భంగా భక్తులకు ఇబ్బందులు ఎదురుకాకుండా భారీ పోలీస్ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు.. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా పాత నేరస్తులు, అనుమానితుల ఫొటోలను వాల్ పోస్టర్లుగా ప్రదర్శించాలని పోలీసులను మంత్రి ఆదేశించారు. ఉత్సవాల సమయంలో రద్దీ ఉండగా తప్పిపోయిన చిన్నారులను త్వరగా గుర్తించేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక కార్యాచరణను చేపట్టినట్లు తెలిపారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా అస్వస్థతకు గురయితే ఉత్సవాల ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలను, 108 అంబులెన్స్లను నిరంతరం అందుబాటులో ఉంచుతున్నట్లు వివరించారు. భక్తుల రాకపోకలకు వీలుగా ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను నడపనున్నట్లు మంత్రి ప్రకటించారు.