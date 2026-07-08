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ఈనెల 20 నుంచి 22 వరకు వైభవంగా బల్కంపేట బోనాలు.. కల్యాణోత్సవం

Huge Level Arrangements For Balkampet Yellamma Bonalu From July 20th To 22nd: ఆషాఢ మాసం కావడంతో తెలంగాణలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం వెల్లివిరుస్తోంది. ఆషాఢ మాసం ప్రారంభమవుతుండడంతో ఇక బోనాలకు హైదరాబాద్‌ నగరం ముస్తాబవుతోంది. బోనాల ప్రారంభోత్సవానికి ముందు బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కల్యాణోత్సవం వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ కల్యాణోత్సవ ఏర్పాట్లపై తెలంగాణ మంత్రి సమీక్ష చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 08, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:55 PM IST
ఈనెల 20 నుంచి 22 వరకు వైభవంగా బల్కంపేట బోనాలు.. కల్యాణోత్సవం
Image Credit: Balkampet Yellamma Bonalu 2026Source: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఈనెల 20 నుంచి 22 వరకు వైభవంగా బల్కంపేట బోనాలు.. కల్యాణోత్సవం
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