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కవిత పార్టీలోకి బొంతు రామ్మోహన్..? మూడేళ్లు తిరగకముందే మరోసారి..!

Bonthu Rammohan: హైదరాబాద్ మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ మళ్లీ పార్టీ మారుతున్నారా..! తెలంగాణ రక్షణసేన పార్టీలో చేరేందుకు కవితకు టచ్‌లోకి వెళ్లిపోయారా..! గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే పార్టీ మారిన బొంతు రామ్మోహన్..! మూడేళ్లు కూడా తిరగకముందే మరోసారి.. ఎందుకు పార్టీ మారుతున్నారు..! కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయన ఇమడలేకపోతున్నారా..!

Written ByG Shekhar
Published: Jun 22, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:35 PM IST
కవిత పార్టీలోకి బొంతు రామ్మోహన్..? మూడేళ్లు తిరగకముందే మరోసారి..!
Image Credit: Bonthu Rammohan (Source: File)

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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కవిత పార్టీలోకి బొంతు రామ్మోహన్..? మూడేళ్లు తిరగకముందే మరోసారి..!
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