/Harish Rao: రేవంత్ రెడ్డిది డైవర్షన్ పాలిటిక్స్.!. అసెంబ్లీ సమావేశాల రచ్చపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామంట్స్..

Brs harish rao fires on cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల మంటలు కొనసాగుతున్నాయి. అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో తొలి రోజు ఇద్దరు బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రులపై పోలీసుల దురుసు ప్రవర్తనపై బీఆర్ఎస్ తమ నిరసనలు కంటీన్యూ చేస్తుంది. ఇప్పటికే ఈ వివాదంపై తెలంగాణ గవర్నర్ కు బీఆర్ఎస్ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. మరోవైపు ఢిల్లీకి వెళ్లి మానవ హక్కుల కమిషన్, వుమెన్ కమిషన్ కు సైతం ఫిర్యాదు చేసేందుకు రంగం సిద్దం చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మరోసారి సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. మూడు రోజులుగా అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు.
రేవంత్ రెడ్డిది డైవర్షన్ పాలిటిక్స్
22A మీద చర్చ జరగకుండా, ఉద్యోగుల సమస్య మీద చర్చ జరగకుండా, రైతుల సమస్య మీద చర్చ జరగకుండా, నిరుద్యోగుల సమస్య మీద చర్చ జరగకుండా, విద్యార్థుల సమస్య మీద చర్చ జరగకుండా డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ నడుస్తున్నాయి
డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ కాదు కావాల్సింది..… pic.twitter.com/bJrQ0G6WZr
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 10, 2026
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం.. 22A మీద చర్చ జరగకుండా, ఉద్యోగుల సమస్య మీద చర్చ జరగకుండా, రైతుల సమస్య మీద చర్చ జరగకుండా, నిరుద్యోగుల సమస్య మీద చర్చ జరగకుండా, విద్యార్థుల సమస్య మీద చర్చ జరగకుండా డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తుందని నిప్పులు చెరిగారు.
డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ కాదు కావాల్సింది.. ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ప్రజా సమస్యల మీద మాట్లాడాలని సవాల్ విసిరారు. మూడు రోజుల నుండి ఒక్క సమస్య మీద కూడా చర్చ జరగలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మీరు మా గొంతు నొక్కడం లేదు ప్రజల గొంతు నొక్కుతున్నారంటూ కాంగ్రెస్ ను హరీష్ రావు ఏకీపారేశారు.
అంతే కాకుండా.. కాంగ్రెస్ పార్టీ నడిపే ఫేక్ అకౌంట్ను పట్టుకొని ఒక ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీలో మాట్లాడే దౌర్భాగ్య పరిస్థితికి వచ్చాడని ఎద్దేవా చేశారు. ఆ దొంగ ఫేక్ అకౌంట్ మీద ఈ రోజు కంప్లైంట్ ఇస్తున్నామన్నారు. ఆ ఫేక్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేసేది కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్లేనని.. దాన్ని పట్టుకొని కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీలో మాట్లాడటం సిగ్గుచేటన్నారు.
ఫేక్ అకౌంట్ మీద తక్షణమే విచారణ జరిపించి వాళ్లను అరెస్ట్ చేయాలని పోలీసులను డిమాండ్ చేశారు. ఫేక్ అకౌంట్ ఆధారంగా అసెంబ్లీని తప్పుదోవ పట్టించినందుకు రేవంత్ రెడ్డి బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాలని కోరారు. అంతే కాకుండా.. రేవంత్ రెడ్డి మీద సభా హక్కుల ఉల్లంఘన నోటీసులు కూడా ఇస్తామని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు స్పష్టం చేశారు.
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