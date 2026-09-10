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Harish Rao: రేవంత్ రెడ్డిది డైవర్షన్ పాలిటిక్స్.!. అసెంబ్లీ సమావేశాల రచ్చపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామంట్స్..

Telangana assembly session: మూడు రోజుల నుండి ఒక్క ప్రజా సమస్య మీద కూడా అసెంబ్లీలో చర్చ జరగలేదని హరీష్ రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మీరు మా గొంతు నొక్కడం లేదు ప్రజల గొంతు నొక్కుతున్నారంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్రంగా స్పందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 10, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:43 PM IST
Harish Rao: రేవంత్ రెడ్డిది డైవర్షన్ పాలిటిక్స్.!. అసెంబ్లీ సమావేశాల రచ్చపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామంట్స్..
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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