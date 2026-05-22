/Brs Harish rao: బరాబర్ ఫ్యూచర్ సిటీని రద్దు చేస్తాం.. హరీష్ రావు సంచలన ప్రకటన.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..

Brs Harish rao fires on cm revanth reddy over Telangana future city plan: తెలంగాణలో రాజకీయాలు సమ్మర్ లో మరింత హీట్ ను పుట్టిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కొడుకు బండి భగీరథ్ అంశం తెలంగాణలో కాకరేపుతున్న విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో ఫ్యూచర్ సిటీ ప్లాన్ ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. దీనిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే పలు మార్లు ఇది భవిష్యత్తులో మణిహరంగా మారుతుందన్నారు. తాజాగా.. ఈ ఫ్యూచర్ సిటీ ప్లాన్ పై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తీవ్రస్థాయిలో ఎద్దేవా చేశారు. ఈ మేరకు అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఫ్యూచర్ సిటీ అంశంపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు.
తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఫ్యూచర్ సిటీని రద్దు చేస్తామని ప్రకటించారు. అంతే కాకుండా.. ఫార్మా సిటీకే కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ అనుమతిని ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. డీవియేషన్ ఉంటే రైతుల భూములు వెనక్కి ఇవ్వాలని పార్లమెంట్ చట్టం ఉందని హరీష్ రావు పేర్కొన్నారు.
రేవంత్ ప్రభుత్వం కేవలం డ్రామా చేస్తోందని ఏకీపారేశారు. హైకోర్టులో ఈ మధ్య ఒక కేసు వచ్చిందని, మేము ఫార్మా సిటీ కంటిన్యూ చేస్తున్నామని రేవంత్ ప్రభుత్వం కోర్టుకు చెప్పిందన్నారు.
రేవంత్ సర్కార్ కేవలం జిమ్మిక్కు చేస్తోందని, ఫార్మా సిటీ వస్తే దానికి అనుబంధంగా కనీస సౌకర్యాలు ఎడ్యుకేషన్, హౌసింగ్ రావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్నారు. 75 శాతం ఫార్మా సిటీ ఉండి, మిగతా 25 పర్సెంట్ మిగతావి ఉండాలని చేస్తున్నారన్నారు. కానీ 75 శాతం మిగతా వ్యాపారం కేవలం 25 శాతమే ఫార్మా వచ్చేలా చేస్తున్నారన్నారు.
ఇది చట్ట ప్రకారం చెల్లదని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ ఫ్యూచర్ సిటీ పేరుతో కేవలం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తోందని ఎద్దేవా చేశారు. మేము ప్రభుత్వం లోకి వచ్చాక ఫ్యూచర్ సిటీని వంద శాతంరద్దు చేస్తామన్నారు. మరల
ఫార్మా సిటీ నీ రీస్టోర్ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. అంతే కాకుండా..ఇది నా మాట కాదని పార్లమెంట్ చట్టం కూడా ఇదే చెప్తుందన్నారు. ఇక ఫార్మా సిటీ విషయానికి వస్తే లక్షలాది మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయని ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు.
మన దగ్గర నుంచి ఒక్క ఫార్మా కంపెనీ బయటికి వెళ్లొద్దని చేశామన్నారు. ఇప్పటికే రెండున్నర ఏళ్లు గడిచిపోయిందన్నారు. లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఎలక్షన్ ఉంటుందన్నారు. రేవంత్ సర్కార్ ప్రజలకు ఏమీ చేయలేదన్నారు.
భూములు పంచి పెడితే బ్యాక్ ఎండ్ ఏదో లబ్ది పొందాలని ప్లాన్ చేశారన్నారు. ఫార్మా సిటీ అభివృద్ది చెందితే BRS కు పేరు వస్తుంది అని ఇలా చేశారని విమర్శలు గుప్పించారు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమి చేసినా నడవదు... నిలబడదని తెల్చి చెప్పారు. మరల బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రాగానే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అక్కడ ఫార్మా సిటీనే వస్తుందని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు స్పష్టం చేశారు.
