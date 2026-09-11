/Harish Rao: మా గొంతు నొక్కిన కూడా నిన్ను వదలం.!. 22 ఏ వివాదంపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs harish rao PowerPoint presentation on 22A lands dispute: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీల మధ్య పచ్చ గడ్డి వేస్తే భగ్గుమనేలా రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా 22ఏ నిషేధిత భూముల వివాదంపై రాజకీయాలు పీక్స్ కు చేరాయి. తాజాగా.. ఈ వివాదంపై తెలంగాణ భవన్ లో బీఆర్ఎస్ నేతలు కేటీఆర్, హరీష్ రావులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటెషన్ నిర్వహించారు. దీనిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చేసిన అరాచకాల్ని ఎండగట్టారు. దీనిలో అనేక మంది బాధితులు తమకు జరిగిన అన్యాయంను చెప్పుకున్నారు.
కొత్తగా మేము 22A కింద ఒక్క సెంటు భూమి కూడా పెట్టలేదని పొంగులేటి చెబుతున్నాడు
ఇంతకంటే పెద్ద అబద్ధం ఏదైనా ఉంటుందా?
నీకు ఏమైనా బాధ్యత ఉంటే వెంటనే రాజీనామా చేయాలి
ఇవాళ రాష్ట్రమంతా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతే నిషేదిత జాబితాలో పెట్టారని చెబుతుంటే.. మీరు ఇంకెన్ని రోజులు అబద్ధాలు… pic.twitter.com/6Sm697wz8s
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 11, 2026
22ఏ అంశంపై హరీష్ రావు మంత్రి పొంగులేటిపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కొత్తగా మేము 22A కింద ఒక్క సెంటు భూమి కూడా పెట్టలేదని పొంగులేటి చెబుతున్నాడని, ఇంతకంటే పెద్ద అబద్ధం ఏదైనా ఉంటుందా?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. పొంగులేటికి ఏమైనా బాధ్యత ఉంటే వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అక్కడ ట్రంప్.. ఇక్కడ కంపు రేవంత్ పాలన నడుస్తుందన్నారు.
అమెరికాలో మనోళ్లని ట్రంప్ ఇబ్బందులు పెడుతుంటే.. ఇక్కడ మమ్మల్ని రేవంత్ రెడ్డి ఇబ్బందులు పెడుతున్నాడంటూ ఫైర్ అయ్యారు. పటాన్ చెరులోని శాంతి నగర్ కాలనీలో 1981 నుంచి 2024 వరకు రిజిస్ట్రేషన్లు అయిన భూమిని తీసుకెళ్లి నిషేధిత జాబితాలో పెట్టారని విమర్శించారు.
11-09-2025 నాడు కొత్త నిషేధిత జాబితా లిస్ట్ పంపాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇస్తూ జీవో జారీ చేశారని హరీష్ రావు తెలిపారు. 20-11-2025 నాడు జనగామ కలెక్టర్ నిషేధిత జాబితా లిస్ట్ తయారు చేసి ఐజీ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్కు పంపారన్నారు. ఐజీ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ కలెక్టర్ పంపిన భూముల జాబితాను 22-A నిషేధిత జాబితాలో పెడుతూ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిందన్నారు.
ఇలా అన్ని జిల్లాల్లో పెట్టారని హరీష్ రావు మాట్లాడారు. సిర్పూర్ - కాగజ్ నగర్ ప్రాంతంలో 30 వేల ఎకరాలు అక్టోబర్ 2025లో నిషేధిత జాబితాలో పెట్టారని, మంచిర్యాల నియోజకవర్గంలో 11 వేల ఇండ్లు నిషేధిత జాబితాలో పెట్టారన్నారు. పొంగులేటి ఏమో ఒక్క సెంట్ భూమి కూడా మా ప్రభుత్వం నిషేధిత జాబితాలో చేర్చలేదని అన్నాడన్నారు.
33 జిల్లాల కలెక్టర్లు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే భూములను నిషేధిత జాబితాలో పెట్టాలని లిస్ట్ తయారు చేసి ప్రభుత్వానికి పంపారన్నారు. అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్ల జీవోల ఆధారాలతో చూపించామని.. చీము నెత్తురు ఉంటే పొంగులేటి రాజీనామా చేయాలని హరీష్ రావు డిమాండ్ చేశారు. రేవంత్రెడ్డి ఇల్లు కూడా 22Aలో పెట్టారని, మరల రేవంత్ ఇల్లును రాత్రికి రాత్రి 22A నుంచి తీసేశారన్నారు. మరి ప్రజల ఆస్తులను ఎందుకు తీయడం లేదని హరీష్రావు ఫైర్ అయ్యారు.
మీకు రియల్ ఎస్టేట్ వచ్చు ఏమో మాకు పోరాటాలు తెలుసు, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం 14 ఏండ్లు పోరాటం చేసి తెలంగాణ ను సాధించినమన్నారు. మీ మెడలు వంచుతాం.. మా గొంతు నొక్కచ్చు అయినా కూడా మేము వదిలిపెట్టమని హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ పై విరుచుకుపడ్డారు.
అయినా చేతకాని తనంతో బీ ఆర్ ఎస్ చేసింది 22 ఏ అని రేపు అసెంబ్లీ లో మాట్లాడుతారని, అందుకే ఈ రోజు ఆధారాలు అని బయటపెట్టామన్నారు. తప్పు ప్రభుత్వాన్నిది శిక్ష ప్రజలకా..?.. అంటూ విమర్శించారు.
ప్రజల జీవితం ఆగిపోయిందని, పొంగులేటి సారీ మా అధికారులు తప్పు చేశారు అంటున్నారు నువ్వు తప్పు చేసి అధికారులను నిందిస్తున్నావని ఎద్దేవా చేశారు. చీము నెత్తురు ఉందా నీకు పొంగిలేటి రాజీనామా చేయాలని,
ఇవ్వన్నీ భూములు గురించి అడుగుతామనే మమ్మల్ని అసెంబ్లీ కి రానివ్వ లేదంటూ హరీష్ రావుధ్వజమెత్తారు.
వక్ఫ్ భూమి వివరాలు భూ భారతిలో లేవని, ఎండోమెంట్ భూములు కూడా భూ భారతి లో లేవన్నారు. తక్షణమే పొంగులేటి రాజీనామా చేసి, ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలన్నారు. బీ ఆర్ ఎస్ మీద ఎందుకు ఏడుస్తున్నారని, మీ ప్రభుత్వం వచ్చి మూడేళ్లు అయిన ఇంకా తమపై ఆరోపణలు ఏంటని మండిపడ్డారు. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ భూములును అమ్మలానే ప్రయత్నం చేస్తే విద్యార్థులు అడ్డుకున్నారన్నారు.
బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్చేంజిబలో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ భూములును తాకట్టు పెట్టారని, పాలటెక్నిక్ కాలేజ్ లు 30 వేలు ఎకరాలు భూములు పైన రేవంత్ రెడ్డి కన్ను పడిందన్నారు. హిల్ట్ పాలసీ పైన వేల కోట్లు భూములు అమ్మాలని చూస్తున్నారని, మూసి కోసం భూములును లాక్కుంటున్నారన్నారు.
మూసి వెనకాల మూడు వేల ఎకరాలు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం ఉందని, రేవంత్ రెడ్డి ఏ పని చేసిన భూమి మీద వ్యాపారం కోసమేనన్నారు. 22ఏ నిషేధిత భూములు పెట్టి 30 percent డిమాండ్ చేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు.
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