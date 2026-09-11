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Harish Rao: మా గొంతు నొక్కిన కూడా నిన్ను వదలం.!. 22 ఏ వివాదంపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao on 22A land row: పటాన్ చెరులోని శాంతి నగర్ కాలనీలో 1981 నుంచి 2024 వరకు రిజిస్ట్రేషన్లు అయిన భూమిని తీసుకెళ్లి నిషేధిత జాబితాలో పెట్టారంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై హరీష్ రావు ధ్వజమెత్తారు. అంతే కాకుండా 30 శాతం కమిషన్ దందాను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెరతీసిందని ఫైర్ అయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 11, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:48 PM IST
Harish Rao: మా గొంతు నొక్కిన కూడా నిన్ను వదలం.!. 22 ఏ వివాదంపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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