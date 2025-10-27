Harish Rao Video: వాటాల మీద ఉన్న శ్రద్ద ఆటోడ్రైవర్ల మీద లేదు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఏకీపారేసిన హరీష్ రావు.. వీడియో..

Brs Harish Rao slams on revanth reddy govt on auto drivers problems: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ రాజకీయంగా రసవత్తరంగా మారింది. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సైతం ఎన్నికల ప్రచారంలో తమ స్పీడ్ ను పెంచాయి. మరోవైపు నేతలు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఆటో డ్రైవర్లతో మాట్లాడి వారి సమస్యల్ని విన్నారు.
జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆటో డ్రైవర్లతో హరీష్ రావు ఇంటారాక్ట్ అయ్యారు. తెలంగాణ లో కాంగ్రెస్ లో ఎన్ని కల సమయంలో ఆటోవాలకు ఇచ్చిన హమీలను పూర్తిగా ఎగ్గొట్టిందని మండిపడ్డారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుకు వాటాల మీద ఉన్న ధ్యాస.. ఆటో డ్రైవర్లకు మేలు చేయాలనే దానిపై లేదన్నారు. మరోవైపు.. ఆత్మహత్య చేసుకున్న 161 మంది ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలకు రూ.10 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సాయం చేయాలన్నారు.
ఆటో డ్రైవర్ల సమస్యలపై ప్రతిపక్ష పార్టీ బీఆర్ఎస్ పోరుబాట పట్టింది. ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా ఆటో డ్రైవర్లకు ఏడాదికి రూ.12 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించందన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చి రెండేండ్లు కావొస్తున్నా ఇప్పటి వరకు ఆ హామీ ఊసే ఎత్తలేదని బీఆర్ఎస్ నేత, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఎద్దేవా చేశారు. ఆటో కార్మికులకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రూ.1500 కోట్లు బాకీ పడిందని అన్నారు. ఆ మొత్తాన్ని వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
అదే విధంగా.. ఆటో సోదరులు ఆవేశంలో తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దన్నారు. మళ్ళీ వచ్చేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే, ఆటో కార్మికులను కాపాడుకుంటామని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ లో బీఆర్ఎస్ ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించి కాంగ్రెస్ కు గట్టిగా బుద్ది చెప్పాలని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ప్రజల్ని కోరారు.
