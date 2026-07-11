/Ktr: ఆంబోతు లెక్క రంకెలు వేస్తే నడవదు.!. సీఎం రేవంత్ ఖమ్మం ఆరోపణలపై కేటీఆర్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..

Ktr sensational comments on cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఖమ్మం వేదికగా బీఆర్ఎస్ పై తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాముడి మీద ఆన.. రాబోయే ఎన్నికల్లో మరల కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తుందని అన్నారు. బీఆర్ఎస్ ను కౌరవులు అంటు సెటైర్లు వేశారు. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మాస్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఇక తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ తనదైన స్టైల్ లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులపై తాము ఉన్నది చెప్పిన అది వినేందుకు ఆయన భేషజాలు అడ్డు వస్తున్నాయన్నారు.
సీఎం రేవంత్ ఖమ్మం సభలో ఆంబోతు లెక్కా రంకెలు వేస్తున్నారని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ప్రాజెక్టులలో నీళ్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయని, లక్ష క్యూసెక్కు లు నీరు కిందకి వెళ్తుంటే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పట్టించుకోవడంలేదని ఘాటువ్యాఖ్యలు చేశారు.
మేడిగడ్డకు సంబంధం లేకుండా నీటిని పంపింగ్ చేయవచ్చని తెలిపారు. 100 రోజులు పాటు కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ వద్ద నీటి ప్రవాహం ఉంటుందన్నారు. 100 రోజులు 200 tmc లో నీరుని ఎత్తి పోయవచ్చని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. రిటైర్డ్ ఇంజనీర్ లు కూడా చెప్పిన సీఎం రేవంత్ వినేపరిస్థితిలో లేడని సీఎం రేవంత్ పై కేటీఆర్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
గోదావరి నదికి వరద వచ్చిన సమయంలో 200 టి ఎం సి తట్టుకున్న మేడిగడ్డ లక్ష క్యూసెక్కు లు తట్టుకోలేదా అంటూ సీఎం రేవంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఎల్ నినో ప్రభావం ఉందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారని గుర్తు చేశారు. రైతులు పంటను ఎలా కాపాడుకోవాలి, అప్పులు ఎలా తీర్చాలని బాధపడుతుంటే, నువ్వు రాజకీయం కక్షతో ఉన్నావంటూ సీఎం రేవంత్ పై సెటైర్లు వేశారు.
మా మీద కక్ష ఉంటే తీర్చుకు, రైతులను ఇబ్బందులు పెట్టకంటూ చురకలు పెట్టారు. పోలవరం కోసమే కదా తెలంగాణ కు చెందన మండలాలను కలిపారన్నారు. ఏ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయినా ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రయోజనాలు కోసం కొట్లాడతారని అన్నారు. దేవుళ్ళన మీ లుచ్చా రాజకీయలు కోసం వాడుకోవడం మానుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డిని ఏకీపారేశారు. శ్రీ రాముని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడాలని కేటీఆర్ హితవు పలికారు.
ఎంతసేపు అనుములు కుటుంబం గురించే కాదని.. అన్నారం గురించి కూడా పట్టించుకోవాలన్నారు. లక్ష క్యూసెక్కు లు నీరు కిందకి పోతుంటే ఎత్తిపోయకుండా ఉండి.. బుర్రతక్కువ అని ఇతరుల్ని అనడం ఏంటని మండిపడ్డారు. భద్రాద్రి రాముడే ఉండడు.. కొట్టుకునిపోతాడంటున్న నీకు అసలు బుర్ర ఉందా..?.. అంటూ కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. బీ ఆర్ ఎస్ మాత్రమే కాదు, రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ కూడా నీటిని ఎత్తి పోయివచ్చని చెప్తున్నారని అన్నారు.
31 నెలలు గడిచిన కూడా.. పాలన చాతా గాని మాటలు మాట్లాడుతున్నారన్నారని ఎద్దేవా చేశారు. ఇది..కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెచ్చిన కరువు అని ప్రజలకు అర్ధమైందన్నారు. కాంగ్రెస్ నేతలు, ఆ పార్టీ చరిత్ర హీనులుగా మిగిలిపోతారని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. రేవంత్ కు.. హైట్ మాత్రమే తక్కువ అనుకున్నాం బుర్ర కూడా తక్కువే అని సెటైర్లు వేశారు. మొలకెత్తనివ్వం అన్నారు కదా రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికలు పెట్టుమను అంటూ సవాల్ విసిరారు.
బీ ఆర్ ఎస్ 75 సీట్లుతో గెలవబోతుందని రేవంత్ రెడ్డి చేయించుకున్న సర్వే లు తెలిందని అన్నారు. ఈ విషయాన్ని ఏ దేవుడి మీద అయినా ఒట్టు పెట్టినిజం చెప్పాలని కేటీఆర్ తీవ్ర ఆరోపణలు గుప్పించారు.
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