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Ktr: ఆంబోతు లెక్క రంకెలు వేస్తే నడవదు.!. సీఎం రేవంత్ ఖమ్మం ఆరోపణలపై కేటీఆర్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..

ktr fires on cm revanth reddy: కన్పించిన దేవుళ్ల మీద ఒట్టులు వేసి  సీఎం రేవంత్ దిగజారుడు రాజకీయాలు చేస్తున్నాడని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఖమ్మం రైతు ఆశీర్వాద సభలో సీఎం రేవంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాస్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 11, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:54 PM IST
Ktr: ఆంబోతు లెక్క రంకెలు వేస్తే నడవదు.!. సీఎం రేవంత్ ఖమ్మం ఆరోపణలపై కేటీఆర్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..
Image Credit: ktrfiresoncmrevanth

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ktr: ఆంబోతు లెక్క రంకెలు వేస్తే నడవదు.. సీఎం రేవంత్ ఖమ్మం ఆరోపణలపై కేటీఆర్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..
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