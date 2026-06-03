Brs ktr fires on ap deputy cm pawan kalyan over hyderabad press meet row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాటల మంటలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే దీనిపై కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఇక తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సైతం తనశైలీలో పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు గట్టిగా బదులిచ్చారు. పవన్ కళ్యాణ్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల విభజన సరిగ్గా జరగలేదని అనడం చాలా విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. అంతే కాకుండా తెలంగాణ ఏర్పడితే అన్నం తినని వ్యక్తి.. తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజున సభ ఎందుకు పెట్టాలని అనుకున్నారని, ప్రెస్ మీట్ లో కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు ఎందుకు చేశారని పవన్ కళ్యాణ్ ను కేటీఆర్ సూటిగా ప్రశ్నించారు.
ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో పవన్ కళ్యాణ్ గారు..
తెలంగాణ భూమిపుత్రుల జాగీరే.
ఇక్కడే మీ కుటుంబాలు ఉంటున్నాయి.. వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు.. ఏ రోజైనా మేము ఇబ్బంది కలిగించామా?- @KTRBRS pic.twitter.com/h2BVFbvbio
— greatandhra (@greatandhranews) June 3, 2026
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రిగా పవన్ కళ్యాణ్ ను గౌరవిస్తాం, మా ఇంటికి వస్తే బిర్యానీ పెడతామన్నారు. సినీ నటుడిగా, కళాకారుడిగా మనసారా అభిమానిస్తామని ఆయన మూవీస్ చూస్తామన్నారు. కానీ, సెక్రటేరియట్లోకి వచ్చి పెత్తనం చేస్తామంటే మాత్రం ఊరుకోబొమన్నారు. కానీ ప్రాంతాల మధ్య విభేదాలు క్రియేట్ చేసేలా మాట్లాడితే చూస్తు సహించబోమన్నారు. ఈ దేశంలో ఏ నాయకుడైనా పార్టీ పెట్టవచ్చు.. పోటీ చేయవచ్చన్నారు. ఏ ప్రాంతంలో మీరు పోటీ చేయాలనీ అనుకున్న వారు ఆ ప్రాంతంగురించి తెలుసుకోవాలన్నారు.
మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఎవరు అడ్డుకోలేదని, మీకు మీరు ఏదో ఉహించుకుంటున్నారన్నారు. తెలంగాణ బరాబర్.. భూమి పుత్రులు జాగీర్, నాలుగు కోట్ల మంది జాగిర్ అని కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక్కడ ఉండండి.. ఎవరు వద్దన్నారు, మీ వ్యాపారులు ఇక్కడే ఉన్నాయ్ అన్నారు. అంతే కాకుండా.. పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాంతీయవాదం అంటున్నారు మరి పొట్టి శ్రీరాములు చేసింది ఏంటని సూటిగా ప్రశ్నించారు.
దేశ భక్తి గురించి పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది అవసరం తమకు లేదని కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా.. జనసేన కొత్తగా పోటీ చేసేదేముందని.. 2018, 2023లో జనసేన తెలంగాణలో పోటీ చేయలేదా? అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు.
పవన్ కళ్యాణ్ చెప్తున్న మాటలకు చేస్తున్న ప్రకటనలకు పొంతన లేకుండా ఉందని సెటైర్లు వేశారు. తెలంగాణ ఏర్పడిన అన్నం తినలేదని చెప్పి, తెలంగాణకు వ్యతిరేకం కాదని వ్యాఖ్యలు చేయడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. తెలంగాణకు ‘ఓజీ’ కేసీఆర్ అని.. ఇంకెవ్వరూ అవసరం లేదని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.
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