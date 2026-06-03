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KTR VS Pawan kalyan: తెలంగాణ బరాబర్ భూమి పుత్రుల జాగీరే.. పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్‌గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ktr fires on Ap deputy cm pawan kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాంతీయవాదం అంటున్నారని,  మరి పొట్టి శ్రీరాములు చేసింది ఏంటని కేటీఆర్ కౌంటర్ వేశారు. అంతే కాకుండా..  దేశ భక్తి గురించి పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏమి లేదని కేటీఆర్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 03, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:43 PM IST
KTR VS Pawan kalyan: తెలంగాణ బరాబర్ భూమి పుత్రుల జాగీరే.. పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్‌గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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