ktr fires on bandi Sanjay and cm revanth reddy over bandi Bhagirath pocso case: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం బండి భగీరథ్ అంశం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇప్పటికే దీనిపై కల్వకుంట్ల కవిత సైతం కేంద్ర మంత్రిని బర్తరఫ్ చేయాలని ప్రధాని మోదీకి లేఖను రాశారు. ఇక తాజాగా.. కేటీఆర్ సైతం మైనర్ బాలిక కేసులో విచారణ పారదర్శకంగా సాగాలంటే బండి సంజయ్ ను కేంద్ర మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని కేంద్రంకు డిమాండ్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఇటు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై,అటు బీజేపీపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు.
బండి భగీరథ్ కేసులో ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు "బేటీ బచావో.. బేటీ పఢావో" స్లోగాన్ పై కేటీఆర్ వ్యగ్యంగా మాట్లాడారు. కేవలం నినాదాలకే పరిమితమైతే న్యాయం జరగదని మోదీని కోరారు. భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి ఒక కేంద్ర మంత్రి కొడుకు మీద లుకౌట్ నోటీస్ ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చిందని గుర్తు చేశారు. కేంద్ర మంత్రిని ఇవాళ మీరు బర్తరఫ్ చేయకపోతే ఇక్కడ విచారణ సజావుగా జరిగే పరిస్థితి లేదని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఆ తప్పు చేసిన కొడుకుని ఎవరు తొమ్మిది రోజులు దాచిపెట్టారని ఏకీపారేశారు. ఇలాంటి వ్యక్తులు పదవుల్లో కొనసాగడం అది తెలంగాణకే కాదు, భారతదేశానికి కూడా అవమానకరమన్నారు.
మైనర్ బాలికకు అన్యాయం చేసింది కేంద్ర మంత్రి కొడుకైతే, మైనర్ బాలిక తల్లిదండ్రుల్ని భయభ్రాంతులకు గురిచేసింది స్వయంగా కేంద్ర మంత్రి అని కేటీఆర్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. బండి సంజయ్ పిలిచి, బెదిరించి, వాళ్లను మరి ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేశారని గుర్తు చేశారు. ఇంత తీవ్రమైన కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేసింది ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అని ఏకీపారేశారు.
హనీ ట్రాప్ అని, మీడియాను మనీ ట్రాప్ లో వేసి, మీడియాను గొంతు నొక్కి, వాళ్లను కూడా వార్తలు రానీయకుండా ముఖ్యమంత్రి, కేంద్ర మంత్రి ఇద్దరూ కలిసి దీనిలో భాగస్వాములు అయ్యారని కేటీఆర్ విమర్శలు గుప్పించారు. కేంద్ర మంత్రి సంజయ్ గారిని వెంటనే బర్తరఫ్ చేయకపోతే రేపు ఏ ఆడపిల్ల కూడా తనపై ఏదైన జరిగితే బైటకు రావడానికి ధైర్యం చేయదన్నారు.
పెద్దవాళ్ళు తప్పించుకుంటారు, అధికారంలో ఉన్నవాళ్లకు ఇబ్బంది కాదు అనుకుంటే, ఏ ఆడకూతురు కూడా రేపు బయటికి వచ్చి మళ్ళీ కంప్లైంట్ చేయడానికి కూడా భయపడే పరిస్థితి వస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అందుకే కేంద్ర మంత్రిని తొలగించాలి, విచారణ నిష్పక్షపాతంగా జరిగేలా చూడాలన్నారు.
కేంద్ర మంత్రి ఎన్ని రకాలుగా బెదిరింపులు, ఒత్తిళ్లు తెచ్చినా బాధిత బాలికకు తల్లి అండగా నిలబడిందన్నారు. కానీ ఆ తల్లితండ్రి అదరలేదు, బెదరలేదన్నారు. ముఖ్యమంత్రి, కేంద్ర మంత్రి ఇద్దరూ కుమ్మక్కై ఆ అమ్మాయికి అన్యాయం చేయాలనుకున్నా, ఆ తల్లిదండ్రి వెనకడుగు వేయలేదన్నారు.
బండి సంజయ్ కొడుకు భగీరథ అనే కామాంధుని చేతిలో విలవిలలాడిన అమ్మాయికి న్యాయం చేయాలని చెప్పి ఆ తల్లిదండ్రి చేసిన పోరాటం గొప్పదన్నారు. వీరి కుటుంబంకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ మహిళా నాయకత్వం, మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ మహిళా విభాగానికి కూడా గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందనలు చెప్పాలన్నారు. ఎక్కడికక్కడ పోరాటం చేసి, మహిళా కమిషన్, డీజీపీ, అంబేద్కర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మన మహిళా నాయకత్వం మొత్తం కాళికాదేవి లాగా విరుచుకపడి నిలదీశారన్నారు.
మన పెద్దలు, మన పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ డాక్టర్ ఆర్.ఎస్. ప్రవీణ్ కుమార్ గారి గట్టిగా కొట్లాడినారన్నారు. ఆ అమ్మాయి తరపున మన బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, మహిళా నాయకులు, విద్యార్థి సంఘాలు, సోషల్ మీడియా వారియర్స్ పోరాటం ఫలించిందన్నారు. ఈ క్రమంలో నిన్న మరి ఆయన లొంగిపోయిండో, అరెస్ట్ అయిండో అనే డ్రామా నడిచిందన్నారు. అందరి పోరాటం వలన మొత్తానికి ఇవాళ ఆ అమ్మాయికి కొంత న్యాయం జరిగే పరిస్థితి వచ్చిందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి