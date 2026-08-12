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Ktr: మేం టీహబ్స్ తెస్తే.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అనుముల హబ్స్ తెచ్చిండు.!. కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Ktr fires on cm revanth reddy: సున్నా పెట్టుబడితో రాత్రికి రాత్రే రూ. 200 కోట్లు సంపాదించినందుకు అనుముల కొండల్ రెడ్డిని ఈ శతాబ్దపు ఆవిష్కర్తగా ప్రకటించాలని కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. తెలంగాణలో అరాచక పాలన కొనసాగుతుందన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 12, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:01 PM IST
Ktr: మేం టీహబ్స్ తెస్తే.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అనుముల హబ్స్ తెచ్చిండు.!. కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: ktr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ktr: మేం టీహబ్స్ తెస్తే.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అనుముల హబ్స్ తెచ్చిండు.. కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
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