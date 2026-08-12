/Ktr: మేం టీహబ్స్ తెస్తే.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అనుముల హబ్స్ తెచ్చిండు.!. కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

ktr slams on cm revath reddy govt: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అనుముల బ్రదర్స్ టార్గెట్ గా బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఎక్స్ లో సంచలన ట్విట్ చేశారు. అనుముల బ్రదర్స్ భూముల కుంభకోణంకు తెరతీశారన్నారు. సీఎం సోదరుడికి సంబంధముందని ఆరోపిస్తున్న టెస్సారక్ట్ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు భూ కేటాయింపుల విషయంలో ఎక్స్ వేదికగా సంచలన ట్విట్ చేశారు. రూ. 200 కోట్ల కుంభకోణం జరిగిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 'అనుముల హబ్స్' ఏర్పాటులో బిజీగా ఉన్నారని ఏకీపారేశారు.
తమ ప్రభుత్వ హయాంలో.. నిజమైన స్టార్టప్ల అభివృద్ధి కోసం టీ-హబ్ నిర్మిస్తే, రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం కుటుంబ సభ్యులతో నడిచే, సున్నా ఆవిష్కరణలు, సున్నా ఉద్యోగులతో కూడిన 'అనుముల హబ్స్' తెచ్చాడని ఏకీపారేశారు. ఈయన సోదరుల్లో ఒకరైతే.. ఎలాంటి ప్రశ్నలు లేకుండా చౌక ధరకే ప్రభుత్వ భూమిని కేటాయిస్తారని సెటైర్లు వేశారు.
సున్నా పెట్టుబడితో రాత్రికి రాత్రే రూ. 200 కోట్లు సంపాదించినందుకు అనుముల కొండల్ రెడ్డిని ఈ శతాబ్దపు ఆవిష్కర్తగా ప్రకటించాలని కేటీఆర్ తన పోస్టులో పంచ్ లు వేశారు.
సుమారు రూ. 200 కోట్ల విలువైన ఐదు ఎకరాల భూమిని కేవలం రూ. 7 కోట్లకే, అంటే గజం రూ. 3,700 చొప్పున కట్టబెట్టారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ఈమ్యాజిక్ ట్రిక్ కేవలం అనుముల బ్రదర్స్ కే సొంతమన్నారు. దీన్ని తెలంగాణ యువతకు కూడా నేర్పించాలని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు, సీఎం రేవంత్ రెడ్డిలను ఉద్దేశించి విమర్శలు చేశారు.
టెస్సారక్ట్ సంస్థతో సీఎం సోదరుడికి ఎలాంటి సంబంధంలేదని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు చెప్పడంపై కేటీఆర్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కొండల్ రెడ్డి లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్లో, యూఎస్-ఇండియా స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ ఫోరమ్లో ఆయన్ను టెస్సారక్ట్ ఛైర్మన్గా నియమించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ఈ భూముల కేటాయింపుపై న్యాయంగా విచారణ జరిపించాలన్నారు. దీనిపైతాము గవర్నర్, లోకాయక్తల్ని, ఉన్నత న్యాయస్థానాల్ని సైతం ఆశ్రయిస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు.
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