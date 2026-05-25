/Brs ktr: శాశ్వత రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటా.. కేటీఆర్ సంచలన ప్రకటన.. హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు.!..

Brs ktr fires on cm revanth reddy govt in kukatpally meeting: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు చాలా హాట్ హాట్ గా మారాయి. బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం పీక్స్ కు చేరింది. నేతలు పరస్పరం పదునైన వాగ్బాణాలు వేసుకుంటున్నారు. నువ్వెంత అంటే.. నువ్వెంత అన్నట్లు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించుకుంటున్నారు. తాజాగా.. కూకట్ పల్లి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన బీ.ఆర్.ఎస్ పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి వర్గాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేశారని ఎద్దేవా చేశారు.
హైదరాబాద్ నగరంలో రేవంత్ రెడ్డి ఒక్క ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కట్టినట్లు చూపిస్తే నేను శాశ్వత రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటాను
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) May 25, 2026
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) May 25, 2026
కూకట్ పల్లిలో కేసీఆర్ ముఖ్య మంత్రి కాకముందు నీటి కష్టాలు ఉండేవని.. రాష్టం సాధించుకొని కూకట్ పల్లి వాసుల మంచి నీటి కష్టాలు తీర్చామన్నారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం హయాంలో 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చామని అదే విధంగా..హైదరాబాద్ మహా నగరం లో కేసీఆర్ నేతృత్వంలో 24 గంటల నీళ్ళు అందిస్తామన్నారు. రాబోయేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే అంటూ కూకట్ పల్లి సభ సాక్షిగా కేటీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
కేసీఆర్ ప్రభుత్వం హయాంలో 65 ఏళ్లలో ఎన్నడు లేని విధంగా మన ప్రభుత్వం లో 4 టైమ్స్ ఆసుపత్రి నిర్మాణం చేపట్టారన్నారు. 4 వేల పడకల సామర్ధ్యం తో తాము శంకుస్థాపన చేస్తే ఇప్పుడు ఉన్న సీఎం రేవంత్ జోబులో కత్తెర పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తాము కట్టి వాటిని రిబ్బన్ కటింగ్ చేస్తున్నాడన్నారు. హైదరాబాద్ మహా నగరం లో ఒక్క ఇందిరా అమ్మ ఇల్లు కట్టినట్టు చూపిస్తే తాను రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటానని కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు. సీఎం రేవంత్ గుంపు మేస్త్రి కాదు.. దండుపాళ్యం ముఠా సభ్యుడని పంచ్ లు వేశారు. ఇళ్లను కూల్చడమే రేవంత్ రెడ్డి పనిగా పెట్టుకున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు.
హైదరాబాద్ లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి మన నేతలకు ఓట్లు వేసారని అన్నారు. కానీ కాంగ్రెస్ దొంగలు కార్డులు పేరుతో వారిని మోసం చేశారని విమర్శలు గుప్పించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు తులం బంగారం ఇచ్చే వారు కాదని మహిళల పుస్తేల తాడు కొట్టేసేవారని విమర్శించారు. కూకట్ పల్లి వేదికగా సెంట్రింగ్ కార్మికులు భరోసా ఇస్తున్నామని, వారికి అండగా ఉంటామని కేటీఆర్ స్పష్టంచేశారు.
జూన్ నుండి మన పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతుందన్నారు. కొత్త రక్తాన్ని నేతలుగా నియమిస్తామన్నారు. 15 డివిజన్ల లో పోటీ చేయాలని రెడీ అవుతున్నామన్నారు. ప్రజల కోసం వెళ్ళే వారికే టికెట్లు ఇస్తామన్నారు. బస్తీ నుండి కాలనీ వరకు, నియోజకవర్గ నుండి రాష్ట్రం వరకు ప్రజలలో వెళ్ళాలని పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేషం చేశారు. ప్రస్తుతం పని చేసిన కార్పొరేటర్లలో కొంత మందికే టికెట్ల ఇస్తామని, రిజర్వేషన్, డివిజన్ల పెంపు తో కొంత ఇబ్బంది ఉంటుందని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.
