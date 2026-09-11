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KTR: వీరప్పన్ అటవీశాఖ మంత్రి అయితే ఎలా ఉంటుందో.. రేవంత్ సీఎం అయితే అలానే ఉంది.. కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్..!

ktr fires on cm revanth reddy: రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హారతి కర్పూరంలా భూములను కాజేస్తున్నాడని కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు.  ఆయన ప్రభుత్వం భూ భాగోతాలు బయటపడుతాయనే బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను సభ నుంచి సస్పెండ్ చేశారంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 11, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:40 PM IST
KTR: వీరప్పన్ అటవీశాఖ మంత్రి అయితే ఎలా ఉంటుందో.. రేవంత్ సీఎం అయితే అలానే ఉంది.. కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్..!
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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