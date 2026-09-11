/KTR: వీరప్పన్ అటవీశాఖ మంత్రి అయితే ఎలా ఉంటుందో.. రేవంత్ సీఎం అయితే అలానే ఉంది.. కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్..!

ktr fires on cm revanth reddy govt over 22A land dispute: తెలంగాణలో రాజకీయాల్లో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య మాటల మంటలు కొనసాగుతున్నాయి. అసెంబ్లీ నుంచి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను ఉద్దేష పూర్వకంగా సస్పెండ్ చేశారని కేటీఆర్ నిప్పులు చెరిగారు. సీఎం రేవంత్ ప్రభుత్వం పాలనను అసెంబ్లీలో ఎండగడుతామని డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ కు తెరతీశారని కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు. ముఖ్యంగా 22 ఏ నిషేధిత భూముల జాబిత వివాదంపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ నిప్పులు చెరిగారు. ఈ నేపథ్యంలో కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఆయన బ్రదర్స్ భూ బకాసురుల్లా మారారని విమర్శించారు.
తమ్ముడు లెట్స్ డు కుమ్ముడు అన్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి, పొంగులేటి వ్యవహరిస్తున్నారు
కొండల్, తొండల్, అనకొండల్ అన్నట్లు.. కొండల్ రెడ్డి, తొండల్ రెడ్డి రాష్ట్రం మీద విరుచుకుపడి తమ్ముడు లెట్స్ డు కుమ్ముడు అంటూ దోచేస్తున్నారు
చీకట్లో ఒక సమాంతర రెవెన్యూ వ్యవస్థ నడుస్తుంది
దళితుల,… pic.twitter.com/u2rAp7IIVQ
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 11, 2026
మంత్రులు దండుపాళ్యం ముఠాలా మారి దోచుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. దేశంలో ఎక్కడా లేనివిధంగా భూ దోపిడి జరుగుతోందన్నారు. 22ఏ భూములపై ప్రశ్నిస్తున్నామనే మాపై అసెంబ్లీలో వేటు వేశారని, గజానికి ఒక గజ దొంగ.. గుంటకొక గుంట నక్కల్లా పరిస్థితి ఉందంటూ కేటీఆర్ ధ్వజమెత్తారు.
రాష్ట్రంలో కోటి ఎకరాలను నిషేధిత జాబితాలో ఈ ప్రభుత్వం పెట్టిందని, సీఎం హారతి కర్పూరంలా భూములను కాజేస్తున్నాడని విమర్శించారు. ముఖ్యమంత్రి భాగోతాలు బయటపడుతాయనే బిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను సభ నుంచి సస్పెండ్ చేశారన్నారు. 2014 లో రాష్ట్రంలో భూములు కొనాలంటే మానసిక అనుమానాలు అనేక ఉండేవన్నారు. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తరువాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న చెరువులకు నీళ్ళు ఇచ్చారని, ఎకరం 5 లక్షలు ఉండే భూమి 50 లక్షలు అయిందన్నారు.
భూమి నమ్ముకున్న వారు ఎవరు చెడిపోలేదని భూమి పై పెట్టుబడి పెడుతారన్నారు. కానీ ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ల్యాండ్ చోరీ విపరీతంగా జరుగుతుందన్నారు. ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో భూములు దోచుకుంటున్నారని, ఈ ప్రభుత్వంలో గజానికి ఒక గజ దొంగ ఉన్నారని విమర్శించారు. బీఆర్ఎస్ హయంలో 16 లక్షల ఎకరాలు మాత్రమే నిషేధిత జాబితాలో ఉండేవని, ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తరువాత కోటి 16 లక్షల ఎకరాలను నిషేధిత జాబితాలో పెట్టారని విమర్శించారు.
ముఖ్యమంత్రి బ్రదర్స్ భూములను కొల్లగొడుతున్నారని, మంత్రుల ముఠా అలీ బాబా అరడజన్ దొంగల్లా తయారు అయ్యారని ఎద్దేవా చేశారు. మంత్రుల వాటాల్లో భాగంగా మంత్రి పదవి నుంచి ఒకరిని బర్తరఫ్ చేశారని, తమ్ముడు లెట్స్ డూ కుమ్ముడు అన్నట్లు ముఖ్యమంత్రి బ్రదర్స్ దోచుకుంటున్నారన్నారు. సమాంతర రెవిన్యూ వ్యవస్థ రాష్ట్రంలో జరుగుతుందని, అల్లుడు కోసం గిరిజన భూములను లాక్కునే ప్రయత్నం చేశారని విమర్శించారు.
గతంలో RTI ను అడ్డంపెట్టుకొని రేవంత్ రెడ్డి బ్లాక్ మెయిల్ చేసేవాడని, వీరప్పన్ అటవీ శాఖ మంత్రి అయితే ఎలా ఉంటుందో .. రేవంత్ రెడ్డి అనే బ్లాక్ మెయిలర్ ముఖ్యమంత్రి అయితే అలానే ఉందన్నారు. అత్తసొమ్ము అల్లుడికి దానం చేసినట్లు నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న పారిశ్రామిక భూములను అమ్మేస్తున్నారన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి అనుచరులకు నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న భూములను కట్టబెడుతున్నారన్నారు. మూసీ సుందరీకరణ పేరుతో వేల ఎకరాలను అమ్ముకుంటున్నారని, ఫ్యూచర్ సిటీలో 200 కోట్ల విలువ చేసే భూములను 7 కోట్లకే కట్టబెట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సిరిసిల్ల నియోజకవర్గం సముద్ర లింగాపురం ఊర్లో 800 ఎకరాలను నిషేధిత జాబితాలో పెట్టారని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా మానసిక ప్రశాంతత లేకుండా పోయిందన్నారు. కొంగర కలాన్ లో కేసీఆర్ వచ్చిన తరువాత కలెక్టరేట్ నిర్మించారని, కొంగర కలాన్ భూముల రేటు విపరీతంగా పెరిగిందన్నారు.
ఎకరానికి 15 కోట్లకు ఇస్తామని నూరు ఎకరాలు నిషేధిత జాబితాలో పెట్టారని చెప్పారు. అంతర్జాతీయ కంపెనీ వాళ్ళు , బిల్డర్లను బెదిరించి కమిషన్ లు వసూల్ చేస్తున్నారన్నారు. కోటి ఎకరాలను నిషేధిత జాబితాలో పెట్టడాన్ని రాహుల్ గాంధీకి తెలియజేస్తామన్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా రెండేళ్లలో కేసీఆర్ వచ్చేది ఖాయమని, నిషేధిత జాబితాలో పెట్టిన భూములను కాపాడుకుందామని ప్రజలకు కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.
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