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BRS KTR: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫస్టాఫ్ పాలన అట్టర్ ఫ్లాప్.. కాంగ్రెస్‌పై మరోసారి నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్.. ఏమన్నారంటే..?

ktr slams on cm revanth reddy govt: హిట్లర్‌ను ఆదర్శంగా తీసుకున్న రేవంత్ వల్ల ప్రజలకు న్యాయం జరగదని కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు. ప్రజలు ఎన్నుకున్న ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్‌లో చేరి ప్రజా తీర్పును అవమానించారని ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపులపై మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్వరలో ఉప ఎన్నికలు వస్తాయని, మళ్లీ BRS అభ్యర్థే గెలుస్తారని కేటీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 14, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:50 PM IST
BRS KTR: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫస్టాఫ్ పాలన అట్టర్ ఫ్లాప్.. కాంగ్రెస్‌పై మరోసారి నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్.. ఏమన్నారంటే..?
Image Credit: brsktr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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