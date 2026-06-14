Brs ktr fires on cm revanth reddy over Poll promises: తెలంగాణ రాజకీయాలు చల్లని వర్షాకాలంలో కూడా హీట్ ను పుట్టిస్తున్నాయి. ఇటీవల తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఇన్ చార్జ్ , కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మీనాక్షి నటరాజన్ రాజ్యసభకు అభ్యర్థిత్వాన్ని ఎన్నికల కమిషన్ తిరస్కరించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ హాట్ గా ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు జరుగుతున్నాయి. మీనాక్షి నటరాజన్ ను అసలు టార్గెట్ చేసుకుంది కాంగ్రెస్ కు చెందిన నేతలు అంటూ బీఆర్ఎస్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేస్తుంది. దీనిపై కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ కూడా సీరియస్ గా ఉంది. అసలు ఈ కేసు విషయంను బీజేపీకి చేరవేసింది ఎవరన్న దానిపై అంతర్గత విచారణ కొనసాగుతుంది.
ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోసారి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు. ఎన్నికల్లో అమలుకు సాధ్యం కానీ 420 హమీలు ఇచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు. ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం BRS జనరల్ బాడీ సమావేశంలో ఈ మేరకు కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. సొంత పార్టీ నేతలనే వెన్నుపోటు పొడిచిన చరిత్ర రేవంత్ రెడ్డిదని ఘాటు విమర్శలు చేశారు. మీనాక్షి నటరాజన్పై తప్పుడు కేసులు పెట్టించిన ఘనత కూడా రేవంత్ రెడ్డిదేనని పేర్కొన్నారు. సొంత పార్టీ నేతలను రేవంత్ వెన్నుపోటు పొడిచిండని, మీనాక్షి నటరాజ్ కు టిక్కెట్ రాకుండా చేసింది కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అని విమర్శించారు. గతంలో ఒకసారి మీనాక్షి నటరాజ్ పేదల ఇళ్లను కూల్చివేయడం వద్దని చెప్పడంతో పాటు, రాహుల్ గాంధీకి రేవంత్ పై రిపోర్టు ఇవ్వడంతో, ఆమెపై పగపెంచుకున్నాడని కేటీఆర్ మాట్లాడారు. తెలంగాణ ప్రజలకు.. ఇంకా రెండున్నర ఏళ్ళు రేవంత్ రెడ్డి పాలన భరించడం తప్పదన్నారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. హిట్లర్ నాకు ఆదర్శం అనడంచాలా సిగ్గు చేటని మాట్లాడారు. హైడ్రాను హిట్లర్ తో తెచ్చిండనం మరింత దారుణమన్నారు. రేవంత్ ఫస్టాఫ్ పాలన అట్టర్ ఫ్లాప్ అని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. హిట్లర్ను ఆదర్శంగా తీసుకున్న రేవంత్ వల్ల ప్రజలకు న్యాయం జరగదన్నారు. ప్రజలు ఎన్నుకున్న ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్లో చేరి ప్రజా తీర్పును అవమానించారని ఫైర్ అయ్యారు. త్వరలో ఉప ఎన్నికలు వస్తాయని, మళ్లీ BRS అభ్యర్థే గెలుస్తారని జోస్యం చెప్పారు.
కేసీఆర్ పథకాలను కనుమరుగు చేయాలని కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తున్నా అది సాధ్యం కాదన్నారు. రెండున్నర ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ చేసింది శూన్యమన్నారు. ట్రైలర్ రిలీజ్ కాగానే సినిమా హిట్ లేదా ఫ్లాప్ అని చెబుతున్నట్లే, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇంటర్వెల్కే ఫ్లాప్ అయిందని సెటైర్లు వేశారు. కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులు చేస్తా అంటున్నాడని, కనీసం లక్షాధికారి కూడా చేయలేదని ఎద్దేవా చేశారు. కోటి మందిని కోటీశ్వరులను చేస్తానన్న హామీ నెరవేరితే నేను రాజీనామాకు సిద్ధమని సవాల్ విసిరారు. అలవి కానీ హామీలతో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిందని,
100 రోజుల్లో 6 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తామని చెప్పిన కాంగ్రెస్ ఎందుకు అమలు చేయలేదన్నారు. మొదటి సంవత్సరంలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి, ఇప్పటి వరకు 4 వేల ఉద్యోగాలు కూడా ఇయ్యలేదన్నారు. ఒక్కరికి లక్షా..25 వేలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బాకీ ఉందన్నారు. నిరుద్యోగుల 4 వేల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తా అని అది కూడా ఎగ్గొట్టాడన్నారు.
కేటీఆర్, కేసీఆర్ ఉద్యోగాలు ఊడగొడితే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్న రేవంత్ రెడ్డి హామీఏమైందని పంచ్ లు వేశారు. ఒక్క ఇటుక కూడా వేయకపోయినా పేదల ఇళ్లు కూలగొట్టిన ఘనత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి మాత్రమే దక్కుతుందని కేటీఆర్ తీవ్ర స్థాయిలో రేవంత్ పాలనపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ బీఆర్ఎస్ జెండాపై గెలిచి కాంగ్రెస్ లో చేరాడని ఎద్దేవా చేశారు. ఎంపీ ఎన్నికల్లో హస్తంపార్టీ గుర్తు మీద బరిలో నిలబడ్డారని ఆయన పదవి పొవడం ఖాయన్నారు. ప్రజలకు ఉపఎన్నికలకు రెడీగా ఉండాలని, కాంగ్రెస్ పార్టీకి గట్టిగా బుద్ది చెప్పాలని కార్యకర్తల్లో, బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో కేటీఆర్ ఫుల్ జోష్ ను నింపారు.
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