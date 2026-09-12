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Ktr: మిస్‌ ఇంగ్లాండ్‌ మిల్లా మ్యాగీ ఘటనలో ఏంచేశారు.?.. సీఎం రేవంత్ ప్రభుత్వంపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr fires on cm revanth reddy:   ఈ చెత్త కేసును మేం కోర్టుల్లో ఎదుర్కొంటామని కేటీఆర్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా.. ఇటీవల  హైదరాబాద్‌లో మిస్‌ వరల్డ్‌ పోటీల సమయంలో మిస్‌ ఇంగ్లాండ్‌తో అభ్యంతరకరంగా ప్రవర్తించిన కాంగ్రెస్‌ నాయకులపై ఆమె చేసిన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 12, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:53 PM IST
Ktr: మిస్‌ ఇంగ్లాండ్‌ మిల్లా మ్యాగీ ఘటనలో ఏంచేశారు.?.. సీఎం రేవంత్ ప్రభుత్వంపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: ktr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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