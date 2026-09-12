/Ktr: మిస్‌ ఇంగ్లాండ్‌ మిల్లా మ్యాగీ ఘటనలో ఏంచేశారు.?.. సీఎం రేవంత్ ప్రభుత్వంపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr responds on misconduct on female constable case row: తెలంగాణాలో రాజకీయాలు కాకరేపుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య పచ్చ గడ్డి వేస్తే భగ్గుమనేలా మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. ముఖ్యంగా ఇటీవల అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై, బీఆర్ఎస్ తీవ్ర మైన ఆరోపణలు చేస్తుంది. ఇటీవల మహిళ కానిస్టేబుల ముందు టీషర్ట్ లను విప్పి అనైతికంగా ప్రవర్తించారని కాంగ్రెస్ ఫైర్ అయ్యింది. ఈ ఘటనపై లేడీ కానిస్టేబుల్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కేటీఆర్, హరీష్ రావు, పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతలపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
ఈ ఘటనపై తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందించారు. ఈ కేసులను న్యాయస్థానాల్లో ఎదుర్కొంటామని చెప్పారు. అయితే హైదరాబాద్లో జరిగిన మిస్ వరల్డ్ పోటీల సందర్భంగా మిస్ ఇంగ్లాండ్ మిల్లా మ్యాగీ చేసిన ఆరోపణలపై ఏం చర్యలు తీసుకున్నారని రాష్ట్ర డీజీపీని ప్రశ్నించారు.
హైదరాబాద్లో మిస్ వరల్డ్ పోటీల సమయంలో మిస్ ఇంగ్లాండ్తో అభ్యంతరకరంగా ప్రవర్తించిన కాంగ్రెస్ నాయకులపై ఆమె చేసిన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు చేశారన్నారు. దీనిపై ఎలాంటి చర్యలుతీసుకున్నారంటూ డీజీపీపై మండిపడ్డారు. నిందితులను ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదని, దీనికి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఏంచెబుతారంటూ ఎక్స్ వేదికగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై కేటీఆర్ నిప్పులు చెరిగారు.
అయితే.. 2025లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ వేదికగా మిస్ వరల్డ్ పోటీలను నిర్వహించింది. ఈ పోటీలపై మిస్ ఇంగ్లాండ్ మిల్లా మ్యాగీ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కొంత మంది తమ పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని మిల్లా మ్యాగీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో మ్యాగీ అర్థాంతరంగా వైదొలిగి ఇంగ్లాండ్కు వెళ్లిపోయారు. స్వదేశానికి చేరుకున్న తర్వాత ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణలో రాజకీయ దుమారానికి దారితీసిన విషయం తెలిసిందే.
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