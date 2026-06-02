Brs ktr slams on cm revanth reddy govt amid Telangana formation day celebrations: తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా జరిగాయి. పార్టీలకతీతంగా తెలంగాణ ఆవిర్భావంనాటి పరిస్థితులు, ఉద్యమంలో అమరులైన వారి త్యాగాలను అన్ని పార్టీలు మరోసారి గుర్తుకు తెచ్చుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్ లో బీఆర్ఎస్ జెండాతో పాటు, జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. కాంగ్రెస్ అడ్డగాడిద..రాష్ట్రానికి పట్టిన దరిద్రమంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
దేశమంతా ఈ కాంగ్రెస్ అనే దరిద్రాన్ని వదిలించుకుంటే, ఇక్కడ మాత్రం మోసపూరిత హమీలు నమ్మి ప్రజలు మోస పోయారన్నారు. ఇప్పుడు నిజం తెలుసుకుని ప్రజలు బాధపడుతున్నారన్నారు. అడ్డ దారిలో గద్దెనెక్కిన అడ్డగాడిద కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు.. 50 శాతం టైం అయిపోయిందని కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా.. మరికొన్ని రోజుల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని చూసి కూర్చున్న కుక్క కూడా లెవదంటూ పంచ్ లు వేశారు. చిక్కడ్ పల్లి లైబ్రేరికి రాకుండా చిక్కడు దొరకడు అనేలాగా రేవంత్ తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాడన్నారు. ధాన్యం కొనుగులో ప్రభుత్వం విఫలమైందన్నారు.
రైతు బంధు బంద్ అయ్యి రాహుల్ బంధు స్టార్ట్ అయ్యిందని సెటైర్లు వేశారు. పుష్కర తెలంగాణ ముష్కరుల చేతిలోకి వెళ్ళిందని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. 2028 డిసెంబర్ లో తెలంగాణ లో కేసీఆర్ మరల ముఖ్యమంత్రి అవుతారని కేటీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అంతే కాకుండా.. కొంత మంది కుక్కమూతి పిందెలు, అంగుష్టమాత్రులు, అల్పసంతోషులు, పైశాచీక ఆనందం పొందే వారు ఇష్టమున్న మాటలు మాట్లాడి కొంత మంది చెలరేగిపోతున్నారన్నారు.
దేశపతి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్లు.. వేటగాడు చెప్పిన పిట్టకథలు నిజం కావొద్దు అంటే, సింహం తన కథ తాను చెప్పాలని, ఆ సింహం మీరే కావాలని కేటీఆర్ కార్యకర్తల్లో నయా జోష్ ను నింపారు. కేసీఆర్ చెప్పడం కాదు.. ఒక్కొక్క గులాబీ సైనికుడు, ఒక్కొక చెల్లి, ఒక్కొక అక్క తెలంగాణ ప్రస్థానం గురించి చెప్పాలన్నారు.
కేసీఆర్ ఉద్యమ ప్రస్థానం గురించి దేశపతి శ్రీనివాస్ ఏంచెప్పారంటే..
తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సంబరాల్లో దేశ పతి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో 369 మంది తెలంగాణ బిడ్డలను కాల్చి చంపించిందని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ చైతన్య దీపాన్ని జయశంకర్ గారు, కేశవ్ రావు జాదవ్, భూపతి కృష్ణమూర్తి, కాళోజీ నారాయణరావు గారు కాపాడుకుంటూ వచ్చి.. ఎవరో ఒకరు రాకపోతారా, ఈ దీపాన్ని పెను జ్వాలగా మార్చకపోతారా అని చూస్తున్నప్పుడు వచ్చిన వాడే కేసీఆర్ అని ఆ నాటి ఉద్యమం పరిస్థితుల గురించి చెప్పారు.
చంద్రబాబు ప్రతాపానికి అడ్డులేనప్పుడు సవాల్ చేసి పార్టీ పెట్టిన మొనగాడు కేసీఆర్ అంటూ దేశ పతి శ్రీనివాస్ కొనియాడారు. పైన సోనియా గాంధీ, ఇక్కడ రాజశేఖర్ రెడ్డి.. ఇక్కడ అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎదురులేనప్పుడు.. తన కేంద్ర మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి కరీంనగర్ ఉప ఎన్నికను సృష్టించి కాలాన్నే వణికించిన కలపెల ఉడికించిన నాయకుడు కేసీఆర్ అని దేశపతి శ్రీనివాస్ గతంలోని ఉద్యమ కాలం నాటి పరిస్థితుల్ని చెప్పారు.
