/KTR: రోజుకు 18 గంటలు పనిచేస్తున్నా.!. సీఎం రేవంత్ వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ మాస్ కౌంటర్.. ఏమన్నారంటే..?

Ktr fires on brs and bjp govt in independence day speech: దేశ వ్యాప్తంగా 80 వ ఇండిపెండెన్స్ డే సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. ముఖ్యంగా గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు మువ్వన్నెల జాతీయ పతాకం రెపరెపలాడింది. ప్రజలంతా జాతీయజెండాను ఎగుర వేసి తమ దేశం పట్ల తమ గౌరవాన్ని చాటుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సైతం తెలంగాణ భవన్ లో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఆ తర్వాత బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, కార్యకర్తల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన 420 హమీలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంను మరోసారి కేటీఆర్ నిలదీశారు. ఇండిపెండెన్స్ వేళ కూడా కాంగ్రెస్, బీజేపీలపై ఘాటైన విమర్శలతో కేటీఆర్ చుక్కలు చూపించారు.
18 గంటలు పని చేస్తున్నా.. మళ్లీ నన్నే గెలిపించండని రేవంత్ రెడ్డి చెప్తుండు
అవును, నీ ఫ్యామిలీకి ఎలా దోచిపెట్టాలి? అని 18 గంటలు పని చేస్తున్నావ్
కొండల్ రెడ్డి కొండలు ఎలా కొల్లగొట్టాలి?
తిరుపతి రెడ్డికి భూములు గుంజుకొని ఎలా ఇవ్వాలి?
అల్లుడికి ఆస్తులు ఎలా ఇవ్వాలి?
జగదీశ్వర్… pic.twitter.com/ALFcFcLJ0n
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) August 15, 2026
సీఎం రేవంత్ తరచుగా 18 గంటలు పని చేస్తున్నట్లు చెప్తున్న డైలాగ్ పై పంచ్ లు వేశారు. సీఎం రేవంత్ రోజుకు 18 గంటలు .. కొండల్ రెడ్డి కొండలు ఎలా కొల్లగొట్టాలి?.. తిరుపతి రెడ్డికి భూములు గుంజుకొని ఎలా ఇవ్వాలి?.. అల్లుడికి ఆస్తులు ఎలా ఇవ్వాలి?.. జగదీశ్వర్ రెడ్డికి ఆస్తులు ఎలా ఇవ్వాలి?.. ఇలా నీ ఫ్యామిలీని అదాని కుటుంబం కంటే పెద్దది ఎలా చేయాలనే ఎజెండాలో నువ్వు పని చేస్తున్నావ్ అంటూ కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు.
మన భారతదేశంలో దాదాపు 70 వేల టీఎంసీల నీళ్లు ఉన్నాయని, ఇంటింటికి తాగునీరుతో సహా ప్రతి ఎకరాకు సాగు నీరు ఇచ్చేందుకు 40 వేల టీఎంసీలు చాలన్నారు. కానీ 80 ఏళ్లు అయినా నీటిని వాడుకునే తెలివి, ప్రణాళిక పాలకులు లేకపోవడంతో బాధాకరమన్నారు. 24 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చేందుకు.. 3 లక్షల మెగావాట్ల ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ మన దేశానికి ఉందన్నారు. కానీ పాలకుల అసమర్థత వల్ల మహానగరాలు సైతం కరెంట్ కోతలతో అల్లాడిపోతున్నాయని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.
1980ల్లో చైనా కన్నా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మెరుగ్గా ఉండేదని, కానీ ఇప్పుడు చైనా జీడీపీ 20 మిలియన్ డాలర్ల పైన ఉంటే.. 3.4 ట్రిలియన్ డాలర్ల వద్దే భారత్ ఆగిపోయిందన్నారు. అంగట్లో అన్ని ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని అన్నట్లు.. పాలకుల అసమర్థత వల్ల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుపడట్లేదన్నారు. మతం మత్తులో మనం వెనుకబడితే.. చైనా లాంటి దేశాలు ప్రపంచంతో పోటీ పడుతూ ఎక్కడిపోకో వెళ్లాయన్నారు.
ఎన్నికల ముందు కళ్యాణ లక్ష్మితో పాటు తులం బంగారం ఇస్తానని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిండని, కానీ ఇప్పుడు ఉన్నది కూడా ఊడగొట్టిండని పేర్కొన్నారు. సీఎంకి కౌంటర్ దాఖలు చేసే టైం కూడా లేదన్నారు. కేసీఆర్ 15 మందిల మంది ఆడబిడ్డలకు పెళ్లి చేసిండని.. 14 లక్షల మందికి కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చిండని గల పాలనను గుర్తు చేశారు.
బీజేపీపై కేటీఆర్ విమర్శలు..
బీజేపీ ఎప్పుడూ ‘డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్’ అని చెప్తుంటుందని, కానీ.. తెలంగాణలోని మా సింగర్ ఇంజినే మీ డబుల్ ఇంజిన్ కన్నా ఎక్కువ మోత మోగించిందన్నారు. దమ్ముంటే.. మా కన్నా మెరుగ్గా పని చేసిన మీ డబుల్ ఇంజిన్ రాష్ట్రం చూపించగలరా? అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ అంటూనే.. బీజేపీ సర్కార్ లేని రాష్ట్రాలకు వెన్నుపోటు పొడుస్తుందని కేటీఆర్ ఘాటు విమర్శలు గుప్పించారు.
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