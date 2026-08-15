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KTR: రోజుకు 18 గంటలు పనిచేస్తున్నా.!. సీఎం రేవంత్ వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ మాస్ కౌంటర్.. ఏమన్నారంటే..?

ktr fires on cm revanth reddy: ఇంటింటికి తాగునీరుతో సహా ప్రతి ఎకరాకు సాగు నీరు ఇచ్చేందుకు 40 వేల టీఎంసీలు చాలని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. కానీ 80 ఏళ్లు అయినా నీటిని వాడుకునే తెలివి, ప్రణాళిక పాలకులు లేకపోవడంతో బాధాకరమని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై కేటీఆర్ సెటైర్లు వేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 15, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:11 PM IST
KTR: రోజుకు 18 గంటలు పనిచేస్తున్నా.!. సీఎం రేవంత్ వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ మాస్ కౌంటర్.. ఏమన్నారంటే..?
Image Credit: ktrspeechincmrevanthreddy

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KTR: రోజుకు 18 గంటలు పనిచేస్తున్నా.!. సీఎం రేవంత్ వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ మాస్ కౌంటర్.. ఏమన్నారంటే..?
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