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Brs ktr: బడే భాయ్, ఛోటే భాయ్ కలిసి తెలంగాణను మోసం చేస్తున్నారు.!. షాకింగ్ నిజాలు బైటపెట్టిన కేటీఆర్..

ktr fires on cm revanth reddy: తెలంగాణలో ప్రజలంతా కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన 420 హమీలు నమ్మి మోసపోయారని కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.  ఎక్కడ చూసిన కాంగ్రెస్ పోవాలి.. కేసీఆర్ రావాలని ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారని మాట్లాడారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 21, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:11 PM IST
Brs ktr: బడే భాయ్, ఛోటే భాయ్ కలిసి తెలంగాణను మోసం చేస్తున్నారు.!. షాకింగ్ నిజాలు బైటపెట్టిన కేటీఆర్..
Image Credit: brsktr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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