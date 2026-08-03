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KTR: నువ్వొ సన్నాసివి.. నిన్ను సీఎం చేయడం క్రిమినల్ వెస్ట్.!. రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

ktr fires in cm revanth reddy: ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన ఒక యువకుడు వేణు ఆత్మహత్యకు పాల్పడారని, జాబ్ క్యాలెండరు ఇస్తాం అని కాంగ్రెస్ ని గెలిపించినాం అని నోట్ రాసాడని కేటీఆర్ చెప్పారు. ఈ సూసైడ్ లేఖ రేవంత్  నీకు అందిందా అంటూ  తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 03, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:08 PM IST
KTR: నువ్వొ సన్నాసివి.. నిన్ను సీఎం చేయడం క్రిమినల్ వెస్ట్.!. రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: ktr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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