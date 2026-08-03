/KTR: నువ్వొ సన్నాసివి.. నిన్ను సీఎం చేయడం క్రిమినల్ వెస్ట్.!. రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Brs ktr Slams on cm revanth reddy govt on job calendar: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి కాకరేపుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. ఎన్నికల వేళ అమలుకు సాధ్యం కానీ 420 హమీలు ఇచ్చి ప్రజల్ని మోసం చేశారని ఏకీపారేశారు. జాబ్ క్యాలెండర్, యూత్ డిక్లరేషన్ లపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తెలంగాణ భవన్ వేదికలో ఆరోపణలు గుప్పించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, దేశంలో ఉన్న యువత నిస్పృహలో ఉన్నారని కేటీఆర్ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ప్రతి సందర్బంలో రాజకీయ అస్త్రంగా మార్చుకోవడంలో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీకి అలవాటైపోయిందన్నారు.
బీఆర్ ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నాప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎంత ఆగమాగం చేసిందో తెల్సిందేనన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి సొంతంగా ఆయన ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ నింపగలడా?
ఆయన సొంతంగా నింపితే ఏ ఛాలెంజ్కైనా నేను రెడీ
ఆయన ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు తెల్ల కాగితంపై సొంతంగా రాయలేరని అంటున్నాడు
రేవంత్ రెడ్డి జీవితంలో ఒక పోటీ పరీక్ష అయినా రాశాడా? ఒక ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యాడా?
నకల్ కొట్టి పాస్… https://t.co/encJn5c45H pic.twitter.com/4UM8tJzNlK
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 3, 2026
అసెంబ్లీ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ జాబ్ క్యాలెండరు ప్రవేశపెట్టారని, ఆ రోజే నేను చెప్పిన జాబ్ లు లేని జాబ్ క్యాలెండరు ఇది అని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను విమర్శించారు. చట్టసభలో పెట్టిన జాబ్ క్యాలెండరు కి విలువ లేకపోతే ఎలా అని రేవంత్ రెడ్డిని ఏకీపాపారేశారు. ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన ఒక్క యువకుడు వేణు ఆత్మహత్యకు పాల్పడాడని, జాబ్ క్యాలెండరు ఇస్తాం అని కాంగ్రెస్ ని గెలిపించినామని నోట్ రాశాడని గుర్తు చేశారు.ఈ నోట్ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కు, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కి, రాహుల్ గాంధీకి చేరంతా వరకు షేర్ చేయాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చాడు.
ఉద్యోగాల ఎందుకు వేయరు అంటే ఏండ్రిన్ తాగి చావండి అన్నారని అన్నారు. అశోక్ నగర్ చౌరస్తా లో రెండు లక్షలు నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని చెప్పిన రాహుల్ గాంధీ ఎక్కడ ఉన్నారన్నారు. ఏండ్రిన్ తాగి చావమన్నారు, క్రిమినల్ వేస్ట్ అంటున్నారు విద్యార్థులను మీ ముఖ్యమంత్రి ఇది మీ పార్టీ విధానమా రాహుల్ గాంధీని తన లేఖలో ప్రశ్నించినట్లు కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన యువకుడు వేణు లేఖ అందిందా లేదా రేవంత్ రెడ్డి అని ప్రశ్నించారు. నిరుద్యోగులు ఎవరు కూడా తొందర పడి ఎవరు కూడా తనువు చాలించకండని మీకు మేము అండగా ఉన్నామన్నారు.
అధికారంలోకి రాగానే పతిష్టమైన కార్యాచరణతో వస్తామన్నారు. తెలంగాణ పిల్లలు అమెరికాలు చదువుతున్న విద్యార్థులు ఎక్కువ అని చెప్పారు. ఇంజినీర్ విద్యార్థులను క్రిమినల్ వేస్ట్ అంటున్నాడని, ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోవడం, క్యాంపు ఆఫీస్ ఉండగా, మీరు ఇచ్చిన 13 డిక్లరేషన్, తెలంగాణ కి రేవంత్ రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రిని చేయడం ఇవ్వన్నీ క్రిమినల్ వేస్ట్ అని ఎద్దేవా చేశారు.
అసలు.. పిల్లలకు పేపర్ నింపడం రాదు అంటావా ..?.. రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు నీ ఎలక్షన్ అఫైడివిట్ నింపుతావా .. అని విమర్శలు గుప్పించారు. నకలు కొట్టి పాస్ అయినవాపీవి నీకే ఇంత ఉంటే పిల్లలకు ఎంత ఉండాలని విమర్శించారు.
నువ్వొసన్నాసివి నిన్ను సీఎం చేయడం ఒక క్రిమనల్ వెస్ట్ అంటూ విమర్శలు గుప్పించారు. అంతే కాకుండా... ఒక్క పోటీ పరీక్ష రాసావా..?.. మూర్ఖపు మాటలు మానుకోవాలని, ఇంజినీర్ విద్యార్థులకు నీ సమాధిని కట్టడం కూడా తెలుసని కేటీఆర్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
రాహుల్ గాంధీ ఎక్కడ ఉన్నడు, రెండు లక్షలు ఉద్యోగాలు ఎప్పుడు ఇస్తావంటూ కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. టైం పాస్ కార్యక్రమాల్ని, తిట్టుడు మాటల్ని మానుకొవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కేటీఆర్ చురకలుపెట్టారు.
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