/Ktr Son Himanshu: హిమాన్షుకు గాయం.. ఆస్పత్రికి బయల్దేరిన మాజీ సీఎం కేసీఆర్.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Ktr son Himanshu hospitalized: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తనయుడు హిమాన్షు కు జిమ్ లో వర్కౌట్ చేస్తుండగా ముక్కుకు గాయమైంది. దీంతో ఆయనను హుటా హుటీన గచ్చిబౌలీలోని ఏఐజీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఇప్పటికే కేటీఆర్, హరీష్ రావు ఏఐజీ ఆస్పత్రికి చేరుకున్నారు.
దీంతో మనవడిని చూసేందుకు మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఎర్రవెల్లి ఫామ్ హౌస్ నుంచి ఆస్పత్రికి బయలు దేరారు. ఈ క్రమంలో హిమాన్షు ఆరోగ్యం పట్ల బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు ఏమైందా అన్ని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హిమాన్షు ఆరోగ్యంపై కేటీఆర్ ట్విట్..
కేటీఆర్ తన కుమారుడు హిమాన్షుకు క్రీడల సమయంలో స్వల్పంగా గాయమైందని ట్విట్ చేశారు. ప్రస్తుతం వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారని తెలిపారు. కొద్ది రోజుల్లోనే హిమాన్షు తిరిగి కోలుకుని సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటాడని తెలిపారు. తమ పట్ల చూపుతున్న అభిమానానికి, ఫోన్ లు, మెస్సెజ్ లు చేస్తున్న వారందరికి కేటీఆర్ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
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