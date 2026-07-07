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Ktr Son Himanshu: హిమాన్షుకు గాయం.. ఆస్పత్రికి బయల్దేరిన మాజీ సీఎం కేసీఆర్.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Himanshu injured: జిమ్ లో వర్కౌట్ లు చేస్తుండగా కేటీఆర్ తనయుడు హిమాన్షు ముక్కుకు గాయమైంది. దీంతో ఆయనను గచ్చిబౌలీలోని ఏఐజీ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 07, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:13 PM IST
Ktr Son Himanshu: హిమాన్షుకు గాయం.. ఆస్పత్రికి బయల్దేరిన మాజీ సీఎం కేసీఆర్.. అసలేం జరిగిందంటే..?
Image Credit: kcr(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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