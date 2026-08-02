/Ujjaini Mahankali Bonalu: బోనాలను రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించింది కేసీఆరే.!. ఉజ్జయినీ ఆలయం వద్ద కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Brs ktr Visits Ujjaini Mahankali Temple: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆషాడ మాసంలో బోనాల్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. పల్లె, పట్నమని తేడా లేకుండా అమ్మవారికి భక్తితో బోనం సమర్పిస్తారు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లో బోనాల సందడి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక బోనాల జాతరను తెలంగాణ రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించారు. ప్రతి ఏటా ప్రభుత్వం అధికారిక లాంఛనాలతో బంగారు బోనం సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది.
సికింద్రాబాద్ శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాల సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ pic.twitter.com/EfNaVpuHKQ
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 2, 2026
ఈ క్రమంలో సికింద్రాబాద్ బోనాల జాతర వైభవంగా జరుగుతుంది. ప్రజలు భారీగా బోనాలతో అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తి , శ్రద్దలతో క్యూలు కట్టారు. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, బీజేపీ నేతలు సైతం బోనాల జాతరలో భారీగా పాల్గొంటున్నారు.
బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ లష్కర్ బోనాల సందర్భంగా సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయినీ మహంకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి విచ్చేసిన ఆయనకు అర్చకులు, అధికారులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. కేటీఆర్ తో పాటు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, కాలేరు వెంకటేష్ ఉన్నారు. దర్శనం అనంతరం కేటీఆర్ను శాలువాతో సత్కరించి, జ్ఞాపికను అందజేశారు. ఈ క్రమంలో.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మీడియాలో మాట్లాడారు..
బోనాల పండుగను రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించాలన్న డిమాండ్ను గతంలో ఎవరూ పట్టించుకోలేదన్నారు. కేసీఆర్ గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు బోనాలను రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించారని గుర్తుచేశారు. అంతే కాకుండా.. రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుంచి రూ.1,800 కోట్లతో యాదాద్రి ఆలయాన్ని అత్యద్భుతంగా అభివృద్ధి చేశారని, హైదరాబాద్లోని అన్ని దేవాలయాలకు కూడా నిధులు కేటాయించారని పేర్కొన్నారు. బోనాలు కులాలకు అతీతంగా జరుపుకునే గొప్ప పండుగ అని కొనియాడారు.
అమ్మవారి ఆశీస్సులతోనే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నామని కేసీఆర్ ఎప్పుడూ చెబుతుంటారని పేర్కొన్నారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రతి గుడికి రూ.25 కోట్లు కేటాయించి, పండుగలను ఘనంగా నిర్వహించామని తెలిపారు.
అదే విధంగా ప్రస్తుతం తెలంగాణలో.. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి, పాడిపంటలతో పచ్చగా ఉండాలని అమ్మవారిని వేడుకున్నట్లు కేటీఆర్ చెప్పుకొచ్చారు. రైతులందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా మహాంకాళీ అమ్మవారిని కోరుకున్నట్లు కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.
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