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Ujjaini Mahankali Bonalu: బోనాలను రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించింది కేసీఆరే.!. ఉజ్జయినీ ఆలయం వద్ద కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Ktr on bonalu festival: బోనాల పండుగను రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించాలన్న డిమాండ్‌ను గతంలో ఎవరూ పట్టించుకోలేదని కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ తర్వాత , కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు బోనాలను రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించారని గుర్తు చేశారు. ఉజ్జయినీ మహాంకాళి అమ్మవారి ఆలయం బొనాల జ ాతరలో కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 02, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:24 PM IST
Ujjaini Mahankali Bonalu: బోనాలను రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించింది కేసీఆరే.!. ఉజ్జయినీ ఆలయం వద్ద కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: ktrparticipatedinbonalufesitval

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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