/KT Rama Rao: మూసీ ప్రాజెక్టు పేరిట రేవంత్‌ రెడ్డి రూ.లక్షల కోట్ల దోపిడీ: కేటీఆర్‌

BRS Party: 'ఉన్న నగరాన్ని పట్టించుకునే శక్తి లేదు కానీ.. 'ఫ్యూచర్ సిటీ' అంటూ అడ్డగోలు మాటలు చెబుతున్నారు. ఉన్న నగరాన్ని పట్టించుకోవడం చేతగాని రేవంత్ రెడ్డి ఫ్యూచర్ సిటీ పేరుతో పోజులు కొడుతున్నాడు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉన్న హైదరాబాద్ నగరంలో కనీసం మోరి తీసి చెత్త ఎత్తే పరిస్థితిలో కూడా లేని రేవంత్ రెడ్డి.. ఫ్యూచర్ సిటీ అంటే ఎవరూ నమ్మరని తెలిపారు. ఫ్యూచర్ లేని రేవంత్ రెడ్డి ఫ్యూచర్ సిటీ కడతా అంటే పట్టించుకునేది ఎవరూ అని ప్రశ్నించారు.
'హైదరాబాద్ నగరంలో మూసీని ప్రక్షాళన చేస్తా అంటున్న రేవంత్ రెడ్డి లక్షల కోట్ల రూపాయలు దోచుకునేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే దాదాపు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం హయాంలోనే సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు కట్టి.. దాదాపుగా పూర్తయిన మూసీ నది ప్రక్షాళన పేరుతో లక్షల కోట్ల రూపాయలు దోచుకునేందుకు రేవంత్ రెడ్డి ప్లాన్ చేస్తున్నాడు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ముగిసిపోయిన మూసీ ప్రక్షాళనపై రేవంత్ రెడ్డి కేవలం కాంట్రాక్ట్ కమిషన్ల కోసమే మాట్లాడుతున్నారని ఆరోపణలు చేశారు.
'ఎలాంటి విధ్వంసం లేకుండా.. ఎలాంటి ఇళ్ల తొలగింపు లేకుండా మూసీ ప్రక్షాళన చేయాలని తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశిస్తే.. ఇప్పుడు ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం వేలాది మంది ఇండ్లు కూలగొట్టి, మూసీ నది ప్రక్షాళన పేరుతో లక్షలాది మంది ప్రజలకు ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మూసీపై ఎస్టీపీలు, బ్రిడ్జీల నిర్మాణం ప్రారంభించిన తర్వాత.. ఇప్పుడు మళ్లీ రూ.లక్షన్నర కోట్లతో మూసీ ప్రక్షాళన పేరుతో నాటకాలు ఎందుకు అని ప్రశ్నించారు.
అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చి.. అడుగడుగునా అరాచకాలు, అవినీతికి పాల్పడుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలు బుద్ధి చెప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. ప్రజలు ఇచ్చిన ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో సగం పూర్తయినా ఇప్పటిదాకా ప్రజలకు, రాష్ట్రానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమీ చేయలేక చేతులెత్తేసిందని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుసరిస్తున్న విధానాలు, పరిపాలనా వైఫల్యాలు, అవినీతిపైన ప్రజలు తీవ్రమైన అసంతృప్తితో ఉన్నారని గుర్తుచేశారు. కచ్చితంగా ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా గట్టిగా బుద్ధి చెప్పడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
త్వరలోనే బీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యత్వ నమోదుకు సంబంధించిన శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటామని.. ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి కనీసం 1000 మంది పార్టీ కార్యకర్తలకు ఈ శిక్షణ ఇస్తామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వివరించారు. దీంతోపాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న అరాచకాలపై.. అన్యాయాలపై.. ఎన్నికల్లో అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చి మోసం చేస్తున్న తీరుపై కూడా అవగాహన కల్పిస్తామని వెల్లడించారు.
ఈసారి బీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యత్వం పూర్తిగా డిజిటల్ రూపంలో ఉంటుందని పార్టీ వర్కంగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. ముందుగా సభ్యత్వ నమోదు.. తర్వాత శిక్షణా కార్యక్రమాలు ఉంటాయ్నారు. హైదరాబాద్ నగర పరిధిలో జరిగే కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ప్రజా సమస్యలపై, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపైన పోరాటం చేసిన వారికే కార్పొరేటర్ టికెట్లు ఇస్తామని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. కేవలం గెలుపే లక్ష్యంగా సర్వేల ఆధారంగా పార్టీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులకు అవకాశం ఇస్తుందని తెలిపారు.
ప్రతి ఒక్కరు కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండున్నర సంవత్సరాల కాలంలో చేసిన అన్యాయాలు, అరాచకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సూచించారు. రెండున్నర సంవత్సరాలుగా ఒక్కటంటే ఒక్క ఇల్లు కట్టని రేవంత్ రెడ్డి.. అడ్డగోలుగా 'హైడ్రా' పేరుతో వేల ఇండ్లు కూలగొట్టారని గుర్తుచేశారు. గతంలో కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్ పార్ీ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నగరంలో లక్ష ఇళ్లు నిర్మాణం చేస్తే, కాంగ్రెస్ మాత్రం వేల ఇండ్లు కూలగొట్టిందని తెలిపారు.