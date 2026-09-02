BRS Released Chargesheet On congress govt 1000 Days Rule: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి కాకరేపుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల ఫిరంగులు పేలుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇటీవల వెయ్యి రోజుల పాలనను ముగించుకుంది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక చార్జ్ షీట్ ను విడుదల చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల ముందు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హమీలు, అమలు చేస్తామన్న పథకాలు అన్నింటిపై ఏకీపారేసింది. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సీఎం రేవంత్ పాలనపై నిప్పులు చెరిగారు.
ఎంగిలి విస్తరాకుల దగ్గర కుక్కలు కొట్టుకున్నట్లు.. రాష్ట్ర సంపాదన కోసం మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి తన్నుకున్నారు
అసమర్థత ప్రో మ్యాక్స్,
అవినీతి అల్ట్రా మ్యాక్స్,
అరాచకం ఐ మ్యాక్స్..
ఆ స్థాయిలో అవినీతికి పాల్పడ్డారు
- కేటీఆర్ https://t.co/FsnSPkYEe1 pic.twitter.com/sj6dekkC3X
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 2, 2026
ఇది పాలన కాదు.. ప్రజా పీడన అని పేర్కొన్నారు. ఈ 1000 రోజులు క్రిమినల్ వేస్ట్.. ఈ 1000 రోజులకు ఉన్న విలువ జీరో అని చెప్పారు. అబద్ధం, అజ్ఞానం, అరాచకం, అవినీతి.. నాలుగు తలలతో బుస కొడుతున్న అనుముల నాగుపాము పాలన ఈ 1000 రోజుల పాలన అని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పట్టిన శనికి నేటితో 1000 దినాలు అని మాట్లాడారు. ఇదొక సర్వభ్రష్ట ప్రభుత్వమని.. అన్ని రంగాల్లో అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిన ఏకైక పాలన కాంగ్రెస్ పాలన అని మండిపడ్డారు. 100 రోజుల్లో స్వర్గం చూపిస్తామని చెప్పి.. 1000 రోజులుగా ప్రజలకు నరకం చూపిస్తున్నారంటూ కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ 1000 రోజుల పాలనలో రూ.4.5 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసిందన్నారు. కేసీఆర్ కట్టిన నిర్మాణాలకు రిబ్బన్ కట్టింగ్ తప్ప.. కొత్తగా చేసిందేమీ లేదని ఎద్దేవా చేశారు.
ఢిల్లీకి మూటలు.. ఇక్కడ మంత్రివర్గంలో తన్నులు, కీచులాటలు జరుగుతున్నాయని విమర్శించారు. ఢిల్లీ ముందు మోకరిల్లిన సిల్లీ పాలన ఇదని, తమ స్వతంత్రాన్ని ఢిల్లీకి తాకట్టు పెట్టిన సామంతుల పాలన ఇదని కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు. జలద్రోహం చేస్తున్న జలగల పాలన ఇదంటూ మండిపడ్డారు. అనుముల సోదరుడు, పొంగులేటి అనుయాయులు.. 22A పేరిట భూములు కొల్లగొడుతున్నారని విమర్శించారు.
ఒకనాడు తెలంగాణను రేవంత్ రెడ్డి గురువు తెలంగాణను నిషేధిస్తే.. ఈయనేమో కోటి ఎకరాల మాగాణిని నిషేధించి ఒక్కో ఎకరాకు 30% కమిషన్లు తీసుకుంటున్న అవినీతి అనకొండ పాలన కాంగ్రెస్ పాలన చేస్తున్నారన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర పరిపాలనకు గుండెకాయ సెక్రటేరియట్ అని, అలాంటి సెక్రటేరియట్లో వేలాది మంది ఉద్యోగులు బయటకు వచ్చి.. హామీలు నిలబెట్టుకుంటావా? చస్తావా? అని బెదిరించే పరిస్థితి వచ్చిందని కేటీఆర్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.
ఈ శతాబ్దపు అతిపెద్ద మోసం ఏదైనా ఉందంటే.. అది కాంగ్రెస్ అభయహస్తం మేనిఫెస్టో అంటూ సెటైర్ లు వేశారు. ఇక జెన్ జీ స్టైల్ లో కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ ను ఏకీపారేశారు. ఎంగిలి విస్తరాకుల దగ్గర కుక్కలు కొట్టుకున్నట్లు.. రాష్ట్ర సంపాదన కోసం మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి తన్నుకుంటున్నారని అన్నారు. అసమర్థత ప్రో మ్యాక్స్, అవినీతి అల్ట్రా మ్యాక్స్, అరాచకం ఐ మ్యాక్స్.. ఆ స్థాయిలో అవినీతికి పాల్పడ్డారంటూ కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెయ్యి రోజుల పాలనపై ధ్వజమెత్తారు.
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