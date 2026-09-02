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KTR Speech: అసమర్థత ప్రో మ్యాక్స్.. అవినీతి అల్ట్రా మ్యాక్స్ .!. సీఎం రేవంత్‌పై జెన్ జీ స్టైల్ లో కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

ktr fires on cm revanth reddy: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెయ్యి రోజుల పాలనపై కేటీఆర్ నిప్పులు చెరిగారు.  తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పట్టిన శనికి నేటితో 1000 దినాలయ్యిందన్నారు. అంతే కాకుండా.. తెలంగాణపై దరిద్రం దండయాత్ర మొదలుపెట్టి 1000 రోజులు గడిచిందని ఎద్దేవా చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 02, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:19 PM IST
KTR Speech: అసమర్థత ప్రో మ్యాక్స్.. అవినీతి అల్ట్రా మ్యాక్స్ .!. సీఎం రేవంత్‌పై జెన్ జీ స్టైల్ లో కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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