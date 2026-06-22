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ఆ నియోజకవర్గంలో ఇద్దరు నేతల మధ్య సీటు ఫైట్.. బీఆర్ఎస్‌లో ఆ కోవర్డులు ఎవరు..?

BRS Politics: గులాబీ పార్టీలో టికెట్ లొల్లి మొదలైందా..! ఎన్నికలకు మరో రెండున్నరేళ్లు సమయం ఉండగానే నేతలు సీట్ల కోసం లాబీయింగ్ మొదలు పెట్టారా..! గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని ఓ నియోజకవర్గంలో ఇద్దరు నేతల మధ్య సీటు ఫైట్  నడుస్తోందా.! వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సమక్షంలోనే ఓ నేత చేసిన కామెంట్స్ హాట్ టాపిక్‌ అయ్యాయా..! బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి రేవంత్ కోవర్టులు చేరుతున్నారని.. ఆయన ఎవర్ని ఉద్దేశించి అన్నారు..! నిజంగానే బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కోవర్టులు ఉన్నారా..!

Written ByG Shekhar
Published: Jun 22, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:01 PM IST
ఆ నియోజకవర్గంలో ఇద్దరు నేతల మధ్య సీటు ఫైట్.. బీఆర్ఎస్‌లో ఆ కోవర్డులు ఎవరు..?
Image Credit: BRS Politics (Source: File)

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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