Hyderabad Crime: అమ్మానాన్న ఉద్యోగాలకు వెళ్లగా.. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న బాలిక దారుణ హత్య

10 Year Old Girl Killed: అభం శుభం తెలియని పదేళ్ల బాలిక అత్యంత దారుణంగా హత్యకు గురైంది. హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లి పోలీస్స్టేషన్ పరిధి సందీప్ నగర్లో సోమవారం మధ్యాహ్నం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం. బతుకుదెరువు నిమిత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వలసవచ్చిన వెంకటేశ్, రేణుక దంపతులు ప్రైవేట్ ఉద్యోగులుగా పని చేస్తున్నారు. వారికి ముగ్గురు పిల్లలు. వీరి పెద్ద కూతురు సహశ్రాణి (10) స్థానికంగా ఉన్న ఓ పాఠశాలలో 6వ తరగతి చదువుతుండేది.
యథావిధిగా సోమవారం ఉదయం 9 గంటలకు తల్లిదండ్రులు వెంకటేశ్, రేణుక ఉద్యోగాల కోసం వారు వెళ్లిపోయారు. అయితే పాఠశాలలకు సెలవు కావడంతో సహస్ర ఇంటి వద్దనే ఉంది. అయితే తండ్రి వెంకటేశ్ తన కుమారుడికి లంచ్ బాక్స్ ఇచ్చేందుకు మధ్యాహ్నం ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంటికి వచ్చి చూసే సరికి సహస్ర ఇంట్లోని మంచంపై రక్తపు మడుగులో పడి ఉంది. ఆమె ఒంటిపై కత్తిగాట్లు ఉన్నాయి. ఇది చూసి తండ్రి వెంకటేశ్ దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యాడు.
వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు బాలిక మృతదేహాన్ని పరిశీలించి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. బాలికను అత్యంత దారుణంగా హత్య చేసింది ఎవరు? ఎందుకు? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బాలిక మృతితో ఆ కుటుంబసభ్యులు దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. ఎవరు పొట్టన పెట్టుకున్నారో అని వారు కుమిల కుమిలి రోదిస్తున్నారు. కాగా బాలికను తెలిసిన వారే హత్య చేసి ఉంటారని అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది. కుటుంబ వివాదాలు, ఆస్తుల వివాదాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అని ఆరా తీస్తున్నారు. లేదంటే బాలికను ఎవరైనా వేధిస్తున్నారా? బాలిక తిరస్కరించడంతో ఈ ఘోరానికి పాల్పడ్డారా? అనే అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి. త్వరలోనే వాస్తవాలు తెలుస్తాయని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఈ సంఘటన కూకట్పల్లిలో ప్రాంతంలో సంచలనం రేపింది. ఇంట్లో ఉన్న బాలికను హతమార్చడం ఏమిటనేది స్థానికంగా దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది.
