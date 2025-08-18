English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Crime: అమ్మానాన్న ఉద్యోగాలకు వెళ్లగా.. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న బాలిక దారుణ హత్య

Shocking Incident 10 Year Old Girl Killed In House Kukatpally: అమ్మానాన్నలు ఆఫీసులకు వెళ్లగా.. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న బాలికపై దుండుగులు విచక్షణా రహితంగా దాడికి పాల్పడ్డారు. తల్లిదండ్రులు ఇంటికి వచ్చేసరికి బాలిక మృతి చెందింది. సంచలనం రేపిన ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 18, 2025, 10:58 PM IST

Trending Photos

School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
6
Andhra Pradesh
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
5
August holiday 2025
School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
6
Rahul Sipligunj
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
10
Malhaar Rathod
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
Hyderabad Crime: అమ్మానాన్న ఉద్యోగాలకు వెళ్లగా.. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న బాలిక దారుణ హత్య

10 Year Old Girl Killed: అభం శుభం తెలియని పదేళ్ల బాలిక అత్యంత దారుణంగా హత్యకు గురైంది. హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లి పోలీస్‌స్టేషన్ పరిధి సందీప్ నగర్‌లో సోమవారం మధ్యాహ్నం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం. బతుకుదెరువు నిమిత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి వలసవచ్చిన వెంకటేశ్‌, రేణుక దంపతులు ప్రైవేట్ ఉద్యోగులుగా పని చేస్తున్నారు. వారికి ముగ్గురు పిల్లలు. వీరి పెద్ద కూతురు సహశ్రాణి (10) స్థానికంగా ఉన్న ఓ పాఠశాలలో 6వ తరగతి చదువుతుండేది.

Also Read: Kota Rukmini: సినీ పరిశ్రమలో మరో విషాదం.. కోట శ్రీనివాస రావు సతీమణి కన్నుమూత

యథావిధిగా సోమవారం ఉదయం 9 గంటలకు తల్లిదండ్రులు వెంకటేశ్‌, రేణుక ఉద్యోగాల కోసం వారు వెళ్లిపోయారు. అయితే పాఠశాలలకు సెలవు కావడంతో సహస్ర ఇంటి వద్దనే ఉంది. అయితే తండ్రి వెంకటేశ్‌ తన కుమారుడికి లంచ్ బాక్స్ ఇచ్చేందుకు మధ్యాహ్నం ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంటికి వచ్చి చూసే సరికి సహస్ర ఇంట్లోని మంచంపై రక్తపు మడుగులో పడి ఉంది. ఆమె ఒంటిపై  కత్తిగాట్లు ఉన్నాయి. ఇది చూసి తండ్రి వెంకటేశ్‌ దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యాడు.

Also Read: Red Alert On Rains: వరుణుడు తగ్గేదేలా.. తెలంగాణ, ఏపీలో అత్యంత భారీ వర్షాలు

వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు బాలిక మృతదేహాన్ని పరిశీలించి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. బాలికను అత్యంత దారుణంగా హత్య చేసింది ఎవరు? ఎందుకు? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బాలిక మృతితో ఆ కుటుంబసభ్యులు దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. ఎవరు పొట్టన పెట్టుకున్నారో అని వారు కుమిల కుమిలి రోదిస్తున్నారు. కాగా బాలికను తెలిసిన వారే హత్య చేసి ఉంటారని అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది. కుటుంబ వివాదాలు, ఆస్తుల వివాదాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అని ఆరా తీస్తున్నారు. లేదంటే బాలికను ఎవరైనా వేధిస్తున్నారా? బాలిక తిరస్కరించడంతో ఈ ఘోరానికి పాల్పడ్డారా? అనే అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి. త్వరలోనే వాస్తవాలు తెలుస్తాయని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఈ సంఘటన కూకట్‌పల్లిలో ప్రాంతంలో సంచలనం రేపింది. ఇంట్లో ఉన్న బాలికను హతమార్చడం ఏమిటనేది స్థానికంగా దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Shocking IncidentGirl KilledKukatpallyHyderabadcrime news

Trending News