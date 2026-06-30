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ఉద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్‌ తీపి కబురు.. భారీగా నిధులు విడుదల

Good News To Telangana Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు తీపి కబురు వినిపించింది. వేల కోట్ల రూపాయలు బిల్లులు పెండింగ్‌లో ఉండగా వాటిలో కదలిక వచ్చింది. తాజాగా మరోసారి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు సంబంధించిన నిధులు విడుదల చేసింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 06:12 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:12 AM IST
ఉద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్‌ తీపి కబురు.. భారీగా నిధులు విడుదల
Image Credit: Govt Employees Pending BillsSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఉద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్‌ తీపి కబురు.. భారీగా నిధులు విడుదల
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