/Anasuya Bharadwaj: చిక్కుల్లో అనసూయ భరద్వాజ్.!. బోరబండ పీఎస్ లో కేసు నమోదు.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..

Case filed on anasuya Bharadwaj in borabanda police station: నటి అనసూయ సనాతన ధర్మంపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై వివాదం కొనసాగుతుంది. దీనిపై ఇటీవల అనసూయ తన జై శ్రీరామ్ అంటే తాను చేసిన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించారని చెప్పిన కూడా రచ్చ మాత్రం కంటీన్యూ అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో సనాతన ధర్మం, జైశ్రీరామ్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలపై హిందు సంఘాలు మండిపడ్డాయి. కొంత మంది కావాలని హిందు ధర్మంపై విమర్శలు, కించ పర్చే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని మండపడ్డారు.
దీనిపై అనసూయ భరద్వాజ్ పై బోర బండ పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. అనసూ వ్యాఖ్యలు కోట్లాది హిందువుల, రాముడి భక్తుల మనోభాావాలు దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. వెంటనే చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని కాషాయ పార్టీ అభిమానులు, కార్యకర్తలు డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు అనసూయ భరద్వాజ్ ఇటీవల కొంత మంది జై శ్రీరామ్ ముసుగులో కొంత మంది దాడులు చేస్తున్నారని, చెడు పనులు చేస్తున్నారని అన్నారు. అంతే కాకుండా తన వ్యాఖ్యల్ని ఖండించడంతో కొంత మంది తమ ముసుగు నుంచి బైటకు వచ్చారని మాట్లాడారు. మనుషుల ప్రవర్తన, నైతికత ముఖ్యమన్నారు.
ఈ వివాదం కాస్త పీక్స్ కు చేరడంతో దీనిపై మరల వీడియో రిలీజ్ చేశారు. తనవ్యాఖ్యల్ని కొంత మంది కావాలని వక్రీకరించారని అన్నారు.తన కొడుకుకు హనుమంతుడి పేరు పెట్టానని, సనాతన ధర్మంను గౌరవిస్తానని చెప్పుకొచ్చారు. ఎక్కడ అన్యాయం జరిగిన ప్రశ్నిస్తునే ఉంటానని అనసూయ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం అనసూయ వివాదంపై నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
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