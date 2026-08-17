Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Anasuya Bharadwaj: చిక్కుల్లో అనసూయ భరద్వాజ్.!. బోరబండ పీఎస్ లో కేసు నమోదు.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..

Anasuya Bharadwaj: చిక్కుల్లో అనసూయ భరద్వాజ్.!. బోరబండ పీఎస్ లో కేసు నమోదు.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..

Case filed on anasuya Bharadwaj: అనసూయ వ్యాఖ్యలు కోట్లాదిమంది హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని బీజేపీ నేతలు, హిందు సంఘాలు మంటిపడ్డాయి. దీనిపై బోరబండ పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే ఆమెపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 17, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:51 PM IST
Anasuya Bharadwaj: చిక్కుల్లో అనసూయ భరద్వాజ్.!. బోరబండ పీఎస్ లో కేసు నమోదు.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..
Image Credit: anasuyabharadwaj(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Anasuya Bharadwaj: చిక్కుల్లో అనసూయ భరద్వాజ్.!. బోరబండ పీఎస్ లో కేసు నమోదు.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..
2
3
4
5